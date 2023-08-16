Крым "атаковали" вши: в Севастополе резко выросла заболеваемость педикулезом

Во временно оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, резко вырос уровень заболеваемости педикулезом.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Так, за последние семь месяцев в Крыму выявили 283 больных, что в 1,9 раза превышает уровень больных за аналогичный период 2022 года.

По данным так называемого "Межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе", на территории Крыма большинство больных (90%) – это дети до 17 лет.

"В Севастополе заболеваемость педикулезом среди населения составила 81 случай, что в 2,9 раза больше, чем в прошлом. Из них 66 случаев — дети", — пишут пропагандисты.

Напомним, СБУ показала эксклюзивное видео, на котором показан момент в июле, когда они использовали экспериментальный морской беспилотник "Морской младенец" для атаки на Крымский мост.

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