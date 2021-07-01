"Крым — это Украина": НАТО озвучило резкое заявление об РФ после инцидента с британским эсминцем

НАТО сохранит свое представительство в Черном море и укрепит сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной.
Страны НАТО будут укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной, на фоне дестабилизации со стороны Российской Федерации.
Об этом канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай сообщил в эфире грузинского Первого канала.
Он рассказал, что Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, и у НАТО есть полная картина случившегося.
"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия", — подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.
Аппатурай добавил, что Соединенное Королевство твердо придерживалось важных для региона принципов и РФ "необходимо понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".
Кроме того, журналист признал, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, затрудняя свободу судоходства.
"Мы уже работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной, — добавил он. — Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО".
- Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи незаконно аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
- Министерство обороны Великобритании, однако, заявило, что предупредительный огонь в сторону их эсминца никто не открывал.
- Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял события на камеру.
- Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что британцы "действовали в сговоре с США", и заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль, Третья мировая война не началась бы, так как эти страны понимают, что им войну не выиграть.
- В Великобритании, со своей стороны, отметили, что эсминец "осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".