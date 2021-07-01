"Крым — это Украина": НАТО озвучило резкое заявление об РФ после инцидента с британским эсминцем

"Крым — это Украина": НАТО озвучило резкое заявление об РФ после инцидента с британским эсминцем

НАТО сохранит свое представительство в Черном море и укрепит сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной.

Страны НАТО будут укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной, на фоне дестабилизации со стороны Российской Федерации.

Об этом канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай сообщил в эфире грузинского Первого канала.

Он рассказал, что Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, и у НАТО есть полная картина случившегося.

"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия", — подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.

Аппатурай добавил, что Соединенное Королевство твердо придерживалось важных для региона принципов и РФ "необходимо понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".

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Кроме того, журналист признал, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, затрудняя свободу судоходства.

"Мы уже работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной, — добавил он. — Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО".

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи незаконно аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

на его пути. Министерство обороны Великобритании, однако, заявило, что предупредительный огонь в сторону их эсминца никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял события на камеру.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил , что британцы "действовали в сговоре с США", и заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль, Третья мировая война не началась бы, так как эти страны понимают, что им войну не выиграть.

, что британцы "действовали в сговоре с США", и заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль, Третья мировая война не началась бы, так как эти страны понимают, что им войну не выиграть. В Великобритании, со своей стороны, отметили, что эсминец "осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Обстрел британского эсминца российскими военными возле аннексированного Крыма — "Секретные материалы"

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