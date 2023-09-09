"Крым — это Украина": патриоты бойкотируют "выборы РФ" на полуострове — фото, видео

Во временно оккупированном Крыму активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" напомнили оккупантам, что Крым – это Украина, разместив в разных городах полуострова патриотические символы и надписи в поддержку Украины и протест против так называемых "выборов РФ".

Фото и видео из Крыма опубликовали в Telegram-канале "Жовта стрічка".

В Крыму начали массово сжигать российскую партийную агитацию. За последние пять суток сожжено более 1500 экземпляров.

"Вот как наши люди напоминают оккупантам, что Крым — это Украина и игнорируют фейковые выборы. Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Джанкой, Евпатория", — говорится в сообщении.

Желтая лента в Крыму

Партийная агитация окупантов в Крыму

Желтая лента в Крыму

Открытки в поддержку Украины в Крыму

Открытки в поддержку Украины в Крыму

Открытки в поддержку Украины в Крыму

Открытки в поддержку Украины в Крыму

Активистам Крыма удалось распространить 500 новых постеров и развешать желтые ленты, которые так раздражают оккупантов.

В Крыму активисты бойкотируют "выборы РФ" и сжигают агитационную символику оккупантов

Напомним, в ГУР подтвердили, что ведут "подрывную деятельность" по псевдовыборам в оккупации.

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