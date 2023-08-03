Крым или Донбасс: эксперт сказала, какую территорию проще будет реинтегрировать в Украину

Боевые действия, которые происходили на Донбассе, из-за чего оттуда выехало большинство проукраинского населения, усложнят реинтеграцию деоккупированного региона в Украину.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает "Укринформ".

"Нам гораздо проще справиться в Крыму: если оттуда убрать российских военных, то там останется высокая доля людей, настроенных проукраински. Ведь когда Крым аннексировали, там не было войны, и многие просто не уехали оттуда, несмотря на свои настроения. Вторая особенность Крыма – там есть крымские татары, которые настроены проукраински, – сказала она.

Донбасс – это другое

Зато с Донбассом, считает Либанова, ситуация принципиально иная. Прежде всего там "была пролита кровь" и формально "нет российских военных". Однако из-за боевых действий подавляющее большинство проукраински настроенных лиц уехало. Эксперт призывает Украину готовиться к тому, что деоккупация Донбасса вызовет сопротивление людей, проживавших под российскими властями с 2014 года. А это, вероятнее всего, вызовет риск появления пророссийских властей на местных выборах.

"Я не понимаю, как мы можем там организовать выборы – местные или неместные. Меня больше всего беспокоят именно местные выборы. Мы что, получим там пророссийские власти? Как европейцы 21 века мы не можем, как в Судетах, посадить немцев в поезд – и пусть едут себе. Так что определенного рецепта нет, по крайней мере, я его не знаю", – констатировала Либанова.

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