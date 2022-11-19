Крым могут освободить уже в декабре, а война закончится весной — прогноз Минобороны

Украина не прекратит освобождать свои территории даже зимой, поэтому Крым может быть освобожден уже в декабре, говорят в Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина может освободить Крым уже к концу декабря, а вся война с Россией закончится к весне.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Владимир Гаврилов, генерал-майор в отставке, заявил, что Украина не перестанет идти к победе.

"Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже добились", — подчеркнул Гаврилов.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что возвращение Крыма в Украину является лишь вопросом времени, "и, конечно, мы хотели бы добиться этого как можно быстрее".

По его словам, этому могут поспособствовать изменения ситуации внутри России, например внезапный крах режима Путина .

"Я думаю, что Россия может столкнуться с "черным лебедем" в своей стране внутри России, и это может способствовать нашему успеху с Крымом", — сказал замминистра.

Однако военный вариант развития событий "с неким сочетанием сил, ресурсов и еще чего-то" также существует.

"Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так и будет", заявил Гаврилов.

Он убежден, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя свой потенциал, несмотря на строгие условия, низкие температуры и истощение.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не знает, когда закончится война в стране. Глава государства подчеркнул, что военно-политическое руководство выбирает то, как именно закончить войну, а не временные пределы ее завершения.

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