Крым могут освободить уже в декабре, а война закончится весной — прогноз Минобороны

Украина не прекратит освобождать свои территории даже зимой, поэтому Крым может быть освобожден уже в декабре, говорят в Минобороны.
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина может освободить Крым уже к концу декабря, а вся война с Россией закончится к весне.
Об этом он сказал в интервью Sky News.
Владимир Гаврилов, генерал-майор в отставке, заявил, что Украина не перестанет идти к победе.
"Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже добились", — подчеркнул Гаврилов.
Заместитель министра обороны подчеркнул, что возвращение Крыма в Украину является лишь вопросом времени, "и, конечно, мы хотели бы добиться этого как можно быстрее".
По его словам, этому могут поспособствовать изменения ситуации внутри России, например внезапный крах режима Путина.
"Я думаю, что Россия может столкнуться с "черным лебедем" в своей стране внутри России, и это может способствовать нашему успеху с Крымом", — сказал замминистра.
Однако военный вариант развития событий "с неким сочетанием сил, ресурсов и еще чего-то" также существует.
"Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так и будет", заявил Гаврилов.
Он убежден, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя свой потенциал, несмотря на строгие условия, низкие температуры и истощение.
Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не знает, когда закончится война в стране. Глава государства подчеркнул, что военно-политическое руководство выбирает то, как именно закончить войну, а не временные пределы ее завершения.
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