Крым можно деоккупировать только одним способом: военный эксперт назвал, каким именно

Освободить оккупированный Крым от оккупантов можно только военным путем.

Перспективы Вооруженных сил Украины деоккупировать аннексированный Крым ежедневно растет благодаря уничтожению военных объектов России.

Об этом в эфире совместного телемарафона сказал военный эксперт Петр Черник.

"Однозначно, потенциал украинской армии существенно растет. Нужен ли "хлопок" на полуострове — в обязательном порядке. В Украине появился невероятно качественный представитель Сил ССО — Хлопок. Пусть он и дальше действует. На мой взгляд, проблематика Крыма не решается никоим образом, кроме военного или угрозой силы, когда придет это время.И дипломатия смог включиться для решения этой проблемы.Я считаю, такие предпосылки сложатся только тогда, когда по-настоящему начнет сыпаться РФ. Начнет ли?100%. санкционная удавка действует, но давайте не спешить. Геополитика очень сложное дело", — отметил он.

Черник уверен, что в стратегическом итоге Россия обязательно потерпит поражение.

"Империя зла обязательно будет разрушена. Но я не считаю, что это будет быстро", — заметил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам, проживающим во временно оккупированном россиянами Крыму. Граждан Украины в Крыму призывают держаться подальше от военных объектов РФ, российских баз и военных аэродромов оккупантов.

Михаил Подоляк в ТСН: МАГАТЭ на ЗАЭС, эвакуация из Крыма и "жара" на всей линии фронта

Читайте также: