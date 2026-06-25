Крым накрывает блэкаут: в Севастополе срочно внедряют ограничения на свет

Отключение света в Крыму / © ТСН

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В оккупированном Севастополе были введены ограничения на электроэнергию. Российские власти объясняют это вынужденным шагом из-за критической перегрузки сетей.

Об этом сообщил так называемый «губернатор» временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынуждена. Она нужна для ликвидации перегрузки электрических сетей вне нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — утверждает Развожаев.

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По его словам, решение об отключениях принял системный оператор, поэтому точного почасового графика по адресам пока нет. «Губернатор» отметил, что как только график будет сформирован, его опубликуют в канале «Севастопольэнерго».

Отключения, как утверждается, будут производиться точечно и по необходимости.

Развожаев призвал жителей с пониманием отнестись ко временным трудностям. Он заверил, что после поступления команды об отмене ограничений электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Атаки на Крым и отключения света — последние новости

Напомним, в ночь на 24 июня Крым подвергся масштабной атаке беспилотников, повлекшей взрывы и пожары на критических объектах. В Севастополе после попадания в главную электроподстанцию возник блэкаут, «власти» признали повреждение инфраструктуры. Также были удары по ТЭС в Симферополе и энергетическому объекту Феодосии, что привело к перебоям со светом.

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Кроме энергетики, взрывы прогремели у военного аэродрома «Гвардейское» и в Бахчисарае, где вспыхнули военные склады.

В ночь на 25 июня дроны снова массированно били по Крыму. Мощные взрывы были зафиксированы в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте и возле Сак. Местные жители сообщили о пожарах. Под ударом оказались объекты энергетики, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭЦ, что привело к блэкаутам вдоль побережья. Также сообщалось о взрывах в районе аэродрома «Кача».

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