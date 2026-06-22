Севастополь. / © Associated Press

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Украинские Силы обороны проводят ударную кампанию, чтобы лишить РФ возможности поддерживать логистику и транспортировать топливо через Керченский пролив. Под ударами ВСУ оказались ключевые маршруты поставки в аннексированный Крым.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют внимание на том, что 21 июня украинские БпЛА нанесли удары по российским морским логистическим системам, нефтяной инфраструктуре и системам ПВО в Крыму и Краснодарском крае. В частности, был атакован порт Кавказ на косе Чушко: загорелся резервуарный парк комплекса по перегрузке нефти и территорию нефтебазы. Заметим, в России не раз заявляли, что они полагаются на нефтебазу в порту Кавказ для поставки топлива в оккупированный Крым и юг Украины.

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Украинские военные также сообщили, что нанесли удары по цистернам с нефтепродуктами на нефтебазе ТЭС-Терминал-1 в Керчи, которую РФ использует для перевалки мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов через Керченский пролив.

В то же время военные силы США добавили, что нефтебаза ТЭС-Терминал-1 расположена менее чем в 1 км от моста через Керченский пролив, и что Россия использует терминал для заправки паромного сообщения между Крымом и портом Кавказ.

Геолокационные кадры подтвердили пожары на ТЭС-Терминал-1 и Порт Кавказ. На них видно по меньшей мере три горящих парома.

Аналитики отмечают, что удары ВСУ по нефтяной и транспортной инфраструктуре уже нарушают российскую логистику, создают нагрузку на энергоснабжение и усугубляют дефицит топлива в оккупированном Крыму. Кроме того, российские оккупационные чиновники все больше усиливают ограничения на горючее в оккупированном Крыму в июне 2026 года.

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Так называемый губернатор оккупационного Крыма Сергей Аксенов объявил, что все заправочные станции на полуострове прекратили продажу топлива любым негосударственным организациям. «Руководитель» Севастополя Михаил Развожаев заявил о нескольких мерах по экономии топлива в Севастополе в ответ на неуказанные «недавние события» в Крыму, вероятно, имея в виду удары украинских беспилотников.

В то же время Оперативный штаб Краснодарского края объявил, что Россия временно приостановила паромное сообщение через Керченский пролив и посоветовала грузовым перевозкам объехать по трассе М-14 (которую российские оккупационные чиновники обозначают как трассу Р-280) через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

«Удары в Керченском проливе являются частью длительной систематической кампании, направленной на лишение российских войск возможности использовать основные наземные линии связи к рифму через оккупированный юг Украины», — заключают в ISW.

Напомним, в последнее время украинские БПЛА атакуют Крым, являющийся важным логистическим и военным плацдармом для РФ. Впрочем, и это не конец. Советник министра обороны Сергей Стерненко анонсировал операцию Украины в Крыму. Деталей он не рассказал, но подчеркнул, что «то, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом».

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Комбинированная атака на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе и спровоцировала панику на аннексированном полуострове. Так, после открытия моста из Крыма массированно пытаются уехать оккупанты со своими семьями.

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