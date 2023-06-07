Крым остался без воды на "ближайшие три, пять, десять лет": Данилов об уничтожении Каховской ГЭС

Из-за уничтожения Каховской ГЭС Крым останется без воды минимум на несколько лет.

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС поставка воды в временно оккупированный Крым в ближайшее время станет физически невозможным.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Тот акт, который совершила Россия, в ближайшее время исключит возможность поставки воды в Крым от слова совсем", — сказал он.

Данилов предположил, что "ближайшие три, пять, десять лет, до тех пор, пока не будет отстроена эта дамба", поставка воды в Крым будет просто физически невозможна.

Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация сейчас

В Херсонской ОВА 7 июня сообщили актуальную ситуацию по подтоплению из-за российского подрыва Каховской ГЭС. Сейчас затоплены 1852 дома на правобережье, а уровень воды на Херсонщине увеличится еще до 1 м. Глава области Александр Прокудин добавил, что ночью начало подтапливать Белозерскую общину, которой 6 июня вода еще не досталась.

По информации местных властей, интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По прогнозам местных властей, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов.

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