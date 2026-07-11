Крым "отрезают" с трех направлений: ВСУ начали новую кампанию по блокаде полуострова

ВСУ начали новую кампанию по блокаде Крыма на суше, в море и воздухе / © ТСН

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Украинская армия начала масштабную кампанию по полной логистической изоляции временно оккупированного Крыма на суше, в море и воздухе. Благодаря успешным атакам отечественных ударных дронов остров столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии, острым дефицитом горючего и стремительным сокращением туристического потока из России.

Об этом пишет The Telegraph.

Удары по логистике и топливному кризису

Первоначально украинские беспилотники планомерно уничтожали сухопутный коридор и железнодорожное сообщение, соединяющее оккупированный полуостров с территорией России. Впоследствии мишенями стали ключевые инфраструктурные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и башни противовоздушной обороны врага. На этой неделе украинские защитники сместили фокус внимания на российский «теневой флот», поразив сразу 76 судов, пытавшихся переправить горючее через Азовское море.

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Атаки значительно усилились, по меньшей мере, на шести узких логистических точках Крыма, включая Чонгарский мост и Геническую переправу. Под постоянным огневым контролем находится стратегическая 628-километровая трасса Р-280 «Новороссия», соединяющая Ростовскую область РФ с полуостровом. Серьезные разрушения, зафиксированные на спутниковых снимках, подвергся и наземному нефтеналивному терминалу в порту Керчи.

Такие действия привели к тому, что российские оккупационные власти были вынуждены полностью приостановить продажу горючего частным лицам. В результате возникла параллельная теневая экономика, где через платформы электронной коммерции и Telegram нелегально продают бензин по ценам до 6,6 доллара (примерно 270 гривен ) за литр. Дефицит бензина ударил не только по полуострову, но и повлиял на, по меньшей мере, 78 из 83 субъектов федерации самой России, что вызвало напряженность на автозаправочных станциях.

Последствия для населения и войск РФ

Успешная кампания Украины также повлияла на туристическую отрасль полуострова, ранее приносившую значительные доходы оккупантам. Если в прошлом году российские туристы покинули местные власти около 5 миллиардов рублей (58 миллионов долларов США), то в настоящее время почти 79% бронирований отелей в курортный сезон отменено. Местные жители массово выезжают из Крыма, образуя многокилометровые очереди на контрольно-пропускных пунктах.

В то же время, на полуострове царит тотальный энергетический кризис: отключения света продолжаются почти ежедневно, а водоснабжение в отдельных районах осуществляется только в течение одного часа в сутки. Пустые банкоматы и неработающие магазины заставляют людей преодолевать большие расстояния пешком, поскольку общественный транспорт остановился из-за нехватки горючего.

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Такая асимметричная стратегия ведения войны со стороны Украины существенно замедляет продвижение россиян по другим участкам фронта. Сужение возможностей логистики и ушибы по складам боеприпасов повлияли на плотность артиллерийского огня врага. Если полгода назад соотношение артиллерийских выстрелов составляло 2,4 к 1 в пользу России, то этот показатель снизился до 1,6 к 1.

Дроны с искусственным интеллектом: новая эра войны

Главным инструментом этой победы стали технологические достижения украинских разработчиков в сфере беспилотной авиации. Сегодня Силы обороны массово используют ударные беспилотники среднего радиуса действия, производимые из доступных компонентов, таких как дерево, полистирол и детали, отпечатанные на 3D-принтерах. Эти дроны оснащены терминалами Starlink, что значительно расширяет их радиус действия и делает менее уязвимыми к враждебным помехам.

Однако наиболее важным преимуществом стало внедрение систем автономного наведения на основе искусственного интеллекта. Это позволяет беспилотникам самостоятельно принимать решения на финальном этапе полета без вмешательства пилота или радиосигналов, что делает их полностью неуязвимыми к радиоэлектронной борьбе врага. Терминальная наводка стала ключевым решением для преодоления проблемы радиогоризонта и нехватки опыта у отдельных пилотов.

Украинские защитники активно применяют как американские системы Hornet, так и разработки отечественных стартапов типа Darts, Bulava и RAM-2X. Лишь одна компания-разработчик NORDA Dynamics в течение 2024 года поставила на фронт около 70 000 автономных модулей, сотрудничая с почти 200 разными военными подразделениями. Однако разработчики предупреждают, что это технологическое преимущество может сохраниться только до осени, пока Россия не найдет эффективных способов противодействия.

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Украина «отрезает» россиян от Крыма — последние новости

Накануне украинские силы беспилотных систем нанесли масштабный удар по судам российского «теневого флота», поразив сразу 13 плавсредств у берегов Крыма . По словам командующего СБС Роберта Бровди, под прицелом оказались десять танкеров, сухогруз, паром и морской буксир, которые враг использовал для морской логистики. Кроме атаки на море, украинские беспилотники в рамках проекта "Крымский рубильник off" успешно отработали по энергетической инфраструктуре, поразив пять электроподстанций на временно оккупированном полуострове.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтверждают, что ВСУ начали новый этап операции по изоляции Крыма , сосредоточившись на ударах по российским морским судам и танкерам. Эксперты отмечают, что постоянные удары средней и большой дальности ухудшают наземную логистику между Россией и полуостровом, заставляя окупантов полностью полагаться на морские поставки горючего. Ужесточение таких атак демонстрирует высокую способность Украины быстро адаптироваться к изменениям в тактике врага.

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