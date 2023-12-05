"Крым ожидает марта 24-го": Чубаров о страхе перед мобилизацией после выборов президента РФ

Российские оккупанты – как военные, так и гражданские – в Крыму осознают: их время подходит к концу.

В Крыму местные жители ожидают массовую мобилизацию после выборов президента РФ в 2024 году. Более того, они уже выезжают с территории полуострова.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарову в эфире "Эспрессо".

Люди покидают полуостров

Сейчас оккупанты пытаются восстановить нехватку военнослужащих путем привлечения их деньгами. Оккупационная администрация должна доплачивать определенные суммы каждому контрактнику. Таким образом они пока избегают массовой мобилизации, говорит Чубаров, но весь Крым ожидает марта 2024 года.

"Все почему-то убеждены, об этом говорят, кстати, и эксперты, что после проведения выборов президента России мобилизация будет проводиться прежде всего на временно оккупированных территориях Украины. Это очень стойкое убеждение, и потому это влияет на то, что снова потянулись люди из Крыма," они покидают его", – подытожил Чубаров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, чем для кремлевского диктатора обернутся выборы, которые пройдут в марте 2024-го. Да, российский президент Владимир Путин окончательно потеряет легитимность как законный руководитель.

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