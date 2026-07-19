Крым почти отрезали: "Мадьяр" заявил о сокрушительном ударе по Керченской переправе

Керченская переправа перед ударом

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За две недели украинские беспилотники вывели из строя около 75% мощностей Керченской паромной переправы, обеспечивающей поставки между материковой Россией и временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») на своём Telegram-канале.

«Пропускная способность Керченской паромной переправы сократилась на 75% за две недели операции СБС „МоЛоЧКа“. Осталось 25% — выживут ли? Не думаю», — написал Бровди.

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По его словам, до начала операции переправу обслуживали четыре основных парома — «Лаврентий», «Панагия», «Ейск» и «Мария», а также судно SKS-One, находившееся в резерве. После серии ударов Сил беспилотных систем во взаимодействии с СБУ их работа была существенно нарушена.

Как сообщил командующий СБС, паром «Ейск» после ударов 12–13 июля был отбуксирован в Керчь, однако его возвращение на линию не планируется. Судно SKS-One, по его словам, было уничтожено и «находится в порту Камыш-Бурун, восстановлению не подлежит». Паром «Мария» после многократных попаданий также вывели из эксплуатации.

Еще два парома —«Лаврентий» и «Панагия»— после ударов украинских сил утратили способность самостоятельно передвигаться и сейчас используются лишь в качестве барж, что существенно снизило их эффективность.

«Суточная совокупная пропускная способность четырёх когда-то действовавших паромов в стандартных небоевых условиях — 180–250 единиц транспорта. Точнее, была пропускная способность», — отметил Бровди.

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По его словам, около 80% перевозок через переправу обеспечивали потребности российского военного ведомства, поэтому вывод из строя большинства паромов существенно затрудняет логистику оккупационных войск и поставки во временно оккупированный Крым.

«Керченская паромная переправа ЙОК», — подытожил командующий Силами беспилотных систем.

Напомним, что Украина сосредоточилась на изоляции оккупированного Крыма, систематически уничтожая логистические маршруты российской армии и каналы поставок топлива, боеприпасов и военной техники.

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