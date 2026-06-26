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- Украина
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Крым под массированной атакой БпЛА: в разных районах полуострова раздаются взрывы
Захватчики перекрыли мост через Керченский пролив из-за угрозы ударов.
В оккупированном Крыму в ночь на 26 июня прозвучала серия взрывов в разных районах полуострова.
Об этом сообщает «Крымский ветер», со ссылкой на местных жителей.
Сообщается, что мост через Керченский пролив был перекрыт из-за угрозы ударов.
Выбывшие были зафиксированы в Керчи, Советском и Красноперекопском районах.
Также воздушная тревога была объявлена в оккупированном Севастополе.
Ранее сообщалось, что оккупация Крыма становится для РФ все более дорогой, поскольку удары по инфраструктуре и логистике парализуют полуостров.
Мы ранее информировали, что на фоне украинских атак, приведших к блекаутам и дефициту горючего в оккупированном Крыму, российские захватчики массово бегут с полуострова.