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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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51
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Крым под массированной атакой БпЛА: в разных районах полуострова раздаются взрывы

Захватчики перекрыли мост через Керченский пролив из-за угрозы ударов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы раздались в оккупированном Крыму

Взрывы раздались в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму в ночь на 26 июня прозвучала серия взрывов в разных районах полуострова.

Об этом сообщает «Крымский ветер», со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что мост через Керченский пролив был перекрыт из-за угрозы ударов.

Выбывшие были зафиксированы в Керчи, Советском и Красноперекопском районах.

Также воздушная тревога была объявлена в оккупированном Севастополе.

Ранее сообщалось, что оккупация Крыма становится для РФ все более дорогой, поскольку удары по инфраструктуре и логистике парализуют полуостров.

Мы ранее информировали, что на фоне украинских атак, приведших к блекаутам и дефициту горючего в оккупированном Крыму, российские захватчики массово бегут с полуострова.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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