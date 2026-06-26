Крым под массированной атакой БпЛА: в разных районах полуострова раздаются взрывы

Взрывы раздались в оккупированном Крыму

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В оккупированном Крыму в ночь на 26 июня прозвучала серия взрывов в разных районах полуострова.

Об этом сообщает «Крымский ветер», со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что мост через Керченский пролив был перекрыт из-за угрозы ударов.

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Выбывшие были зафиксированы в Керчи, Советском и Красноперекопском районах.

Также воздушная тревога была объявлена в оккупированном Севастополе.

Ранее сообщалось, что оккупация Крыма становится для РФ все более дорогой, поскольку удары по инфраструктуре и логистике парализуют полуостров.

Мы ранее информировали, что на фоне украинских атак, приведших к блекаутам и дефициту горючего в оккупированном Крыму, российские захватчики массово бегут с полуострова.

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