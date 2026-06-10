Крым погружается в изоляцию: как украинские дроны загоняют армию Путина в тупик

Атаки на Чонгарский мост, ведущий из Херсонщины в Крым / © ТСН

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Украина близка к тому, чтобы перерезать линии снабжения российских войск в оккупированный Крым. Стратегия Киева сосредоточена на уничтожении вражеской логистики, ведь любая армия нежизнеспособна без топлива, боеприпасов и техники. Украинские атаки на Керченский мост заставили оккупантов переориентироваться на уязвимый «сухопутный мост» через Донбасс, который теперь активно атакуют украинские дроны.

Об этом в своей статье для The Telegraph написал офицер британской армии в отставке, полковник Ричард Кэмп.

Беспилотные системы, которые Кэмп увидел в Украине, реально работают. Они постоянно модернизируются на основе боевого опыта и играют важную роль в сдерживании российских войск.

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По словам полковника, это особенно заметно на фоне все более сложной ситуации для президента России Владимира Путина в Крыму, Херсонской области и на Донбассе. Здесь стратегия Киева в значительной степени сосредоточена на российской логистике. Ни одна современная армия не может функционировать без надежных цепей снабжения, которые обеспечивают доставку топлива, боеприпасов, вооружения, воды и продовольствия, а также позволяют ремонтировать и заменять уничтоженную технику и вооружение.

Уничтожение логистики РФ на юге и Донбассе

Целями атак становятся не только сами материальные ресурсы, но и маршруты поставок — дороги, железные дороги и водные пути. По сравнению с другими приоритетными целями, такими как командные пункты или системы ПВО, логистические цепи значительно труднее защитить, поскольку они растянуты на большие расстояния, неизбежно используют предсказуемые маршруты и часто имеют ограниченное количество альтернатив.

Особенно сильному давлению сейчас подвергается Крым. Повторные украинские атаки на Керченский мост с применением ракет, заминированных грузовиков и морских дронов привели к тому, что российская армия запретила использовать его для топливных цистерн и другого крупногабаритного транспорта. В результате россияне вынуждены обеспечивать войска в Крыму и Херсонской области, а также гражданское население по сухопутной дороге из Ростовской области через оккупированные территории Донбасса. Именно этот маршрут называют «сухопутным мостом» вдоль побережья Азовского моря.

В то же время эти пути становятся все более опасными из-за большого количества украинских ударных беспилотников средней дальности, которые почти беспрепятственно выслеживают и атакуют военные колонны. Каждый из них способен доставить до 150 кг взрывчатки на расстояние до 100 миль (около 160 км). В последние месяцы Украина значительно нарастила внутреннее производство таких дронов, освободившись от ограничений, связанных с иностранными системами или комплектующими.

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Это оружие также серьезно повлияло на российские фронтовые позиции на самом Донбассе, где и без того медленное продвижение войск Путина еще больше затормозилось из-за атак беспилотников как по боевым подразделениям, так и по их обеспечению. По некоторым сообщениям, за последние два месяца неудачной летней наступательной кампании Россия потеряла больше территории, чем захватила.

Последствия атак на логистику внутри России

Беспилотники большей дальности также нанесли значительный ущерб логистической инфраструктуре в глубине России. Несколько дней назад, когда украинские рои дронов атаковали Санкт-Петербург во время ежегодного экономического форума, они также поразили склад боеприпасов и нефтебазу в Краснодарском крае примерно в 300 милях (почти 500 км) оттуда. С прошлого года Киев нанес удары беспилотниками по многочисленным российским НПЗ, включая объекты аж в Сибири. Это не только нарушило поставки топлива для российской армии, но и привело к длинным очередям на автозаправках в некоторых регионах.

Преимущество Украины в войне дронов может оказаться недолговечным

«Преимущество, которое Украина сейчас имеет в войне беспилотников, в значительной степени благодаря собственным усилиям, может оказаться недолговечным, поскольку Россия разрабатывает неизбежные контрмеры. Такие взлеты и спады всегда сопровождают войну, что сама Украина продемонстрировала своей защитой от российских дронов и баллистических ракет», — отметил британский офицер в отставке.

Украинские военные в значительной степени зависят от поставленных союзниками ракет для систем ПВО, таких как американский Patriot и франко-итальянский SAMP/T, а также от зенитных орудий, в частности немецких Gepard.

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Менее известны, по словам Кемпа, впечатляющие возможности Украины в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время пребывания в Украине несколько недель назад он посетил завод, который производит систему РЭБ Lima. За короткое время пребывания на вооружении Lima вывела из строя тысячи российских беспилотников, тысячи высокоточных авиационных бомб и сотни баллистических и крылатых ракет, вводя в заблуждение их системы наведения. И все это — за долю стоимости традиционных средств перехвата. Эта система была изобретена и создана в Украине и является еще одним свидетельством инновационности воюющей страны.

Британии следует перенять у Украины опыт войны

«Британия всегда охотно подчеркивает свою помощь Киеву. Но сейчас пришло время нам самим учиться на болезненном опыте Украины, полученном за четыре года полномасштабной войны с Россией», — подчеркнул полковник.

По его мнению, это касается многих сфер, включая закостенелую систему оборонных закупок. Но больше всего — наступательного использования воздушных дронов, безэкипажных наземных и морских платформ, а также защиты от тех воздушных угроз, с которыми в будущем, вероятно, придется столкнуться как британским вооруженным силам, так и, возможно, гражданскому населению.

Напомним, по оценкам полковника запаса Владислава Селезнева, удары ВСУ по Чонгарскому мосту, вместе с атаками на Крымский мост и паромные переправы, создают критическую нагрузку на логистику оккупантов. Систематическое уничтожение этих узлов имеет накопительный эффект и уже ставит поставки российской группировки на юге на грань коллапса, а Украина имеет ресурсы для дальнейшего усиления этого огневого давления.

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Заметим, российское командование запретило движение военных грузов по ключевым трассам Ростов — Крым и «Таврида» из-за эффективного огневого контроля ВСУ, что все больше парализует поставки. Как отмечает ISW, это вынужденное ограничение вместе с системными ударами по железнодорожной и транспортной инфраструктуре, которые продолжаются с весны 2026 года, создает критические проблемы для РФ. Аналитики прогнозируют, что расширение Украиной ударной кампании средней дальности будет иметь каскадное негативное влияние на наступательный потенциал российских войск в ближайшие месяцы.

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