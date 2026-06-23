Крым превращается в "котел": что ожидает армию РФ в случае блокады

Крым

Реклама

Временно оккупированный Крым постепенно превращается в масштабную зону ловушки для русской военной группировки. Благодаря успешным и точечным действиям Сил обороны Украины географические особенности Крыма начинают играть против самих захватчиков. В случае окончательного перекрытия ключевых транспортных и логистических артерий многотысячная армия РФ рискует остаться полностью отрезанной от поставок.

Об этом пишет глава правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Сейчас Крым стал уже природным котлом. Если будет полностью логистика перекрыта, эти военные, количество которых наращивали на территории Крыма, они окажутся в котле. И без топлива, без снабжения электроэнергией они не смогут выполнять свои военные задачи», — отметил Бариев.

Реклама

Эксперт добавил, что в таких условиях удерживать и сохранять контроль над полуостровом для России будет чрезвычайно трудной задачей.

Энергетический паралич и удары по газу

Кроме очевидных проблем с подвозом боеприпасов и горюче-смазочных материалов, на полуострове существенно обострилась ситуация с электроснабжением. Энергетическая инфраструктура, которую оккупанты годами развивали для автономности, оказалась под системным огневым давлением.

Бариев пояснил, что нынешние масштабные отключения света в Крыму имеют под собой вполне четкую причину — поражение объектов газовой сферы, задействованной в генерации.

«Удары пришлись не только по электрическим подстанциям, но и по газораспределительным объектам. Главные электростанции полуострова — Балаклавская в Севастополе и Таврическая, которые оккупанты построили уже после 2014 года для автономного питания Крыма, работают исключительно на газе. Перебои с снабжением голубым топливом автоматически парализуют генерацию света на этих ТЭС», — рассказал Бариев.

Реклама

Паника и крушение надежд на «курорте»

Энергетический и логистический хаос уже оказал непосредственное влияние на настроения гражданского населения и экономические показатели оккупированного региона. Местные жители, готовясь к затяжному кризису, начали активно выгребать с полок магазинов продукты длительного хранения.

В то же время так называемый «курортный сезон», на который рассчитывал оккупационный бюджет, потерпел сокрушительное фиаско. Граждане РФ трезво оценивают риски и угрозу остаться запертыми на полуострове.

«Более 58% россиян уже отказались от ранее забронированных мест в крымских санаториях и пансионатах. Россияне массово сдают купленные билеты на полуостров, поскольку видят реальную информацию о том, что доехать туда из-за разрушенной логистики становится почти невозможно», — резюмировал Бариев.

Удары по Крыму — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, который являлся ключевым звеном для логистики российской армии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и Силы специальных операций Украины. В ССО заявили, что «железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует».

Реклама

Также Силы обороны Украины продолжают активно уничтожать российскую логистику на Запорожском направлении. Операторы дронов подразделения ГАД Главного управления разведки устроили мощные удары по колоннам окупантов, перевозивших боеприпасы и имущество. В результате этого доставка военных грузов для российских войск на этом направлении фактически отменяется.

Новости партнеров