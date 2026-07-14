Крым пылает с новой силой: взрывы в Керчи и Севастополе, прилетело по аэродрому и ТЭС

Атака на Крым / © соцмережі

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В ночь на 14 июля Крым был атакован. Взрывы раздавались в Керчи и Севастополе. По информации мониторинговых пабликов, под ударом оказались электроподстанция, ТЭС, бухта и аэродром.

Об этом сообщает канал «Крымский ветер» на данные спутниковой съемки.

Взрывы и пожары в Керчи

После ночной атаки в Керчи горит электроподстанция ПС «Керченская». Она является ключевой подстанцией в городе, питающей большую часть потребителей и инфраструктуры региона.

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Также в Керчи разгорелся пожар на аэродроме малой гражданской авиации. Как сообщают телеграммы-каналы, там размещается российское ПВО.

Еще два пожара после атаки в Керчи возникли:

в Митридатовой балке,

в частном секторе микрорайона Абисинка.

По данным канала «Крымский ветер», в районе горы Митридат находится позиция российского ПВО. Там ночью летали дроны и доносилась стрельба. Вероятно, беспилотники пытались сбить огневые мобильные группы.

© соцмережі

Пожар в Севастополе

Кроме того, взрывы раздавались в Севастополе. Оккупационная «власть» пожаловалась, что была атакована энергетическая инфраструктура, в результате чего часть оккупированного Севастополя осталась без света.

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По информации канала «Крымский ветер», прилет был на Балаклавскую ТЭС. Там возник пожар.

«В направлении ТЭС был пролет реактивного дрона или ракеты, затем раздался взрыв в 04.10, поднялось белое облако дыма. Прилет сопровождался яркой вспышкой, после чего исчез свет», — говорится в сообщении.

Мониторы предполагают, что попадание было в оборудование, отвечающее за подачу или отвод пара. Белое облако, поднявшееся над ТЭС, — пара, объяснили они.

Телеграмм-канал «Крымский ветер» восстановил хронологию атаки. Первыми атаку отбивали «Панцири» из Ялтинского кольца и высот Федюхиных. После семи выстрелов они смолкли. Вместо них начали работать мобильные огневые группы. К концу атаки прилетели реактивные дроны. С 5 до 6 часов оккупанты стреляли в небо три раза с интервалом 20–30 минут — вероятно, по дронам.

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Напомним, что в оккупированном Крыму продолжается масштабный блекаут после мощных атак.

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