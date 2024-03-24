Крым разрывали ночные и утренние взрывы: что известно сейчас

В воскресенье, 24 марта, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы в районе поселка Гвардейское.

Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы.

Местные насчитали около 20 взрывов.

"В Гвардейском попали в нефтебазу, и она сильно горит. Нефтебаза находится у железнодорожной станции "Остряково". В Гвардейском из домов частного сектора рядом с нефтебазой эвакуируют жителей", — сообщил Telegram-канал.

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму, в том числе в районе Севастополя, раздались взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работает противовоздушная оборона.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказал Развожаев.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в районе аэродрома "Бельбек" прогремели три взрыва, тогда как в Севастополе насчитали шесть взрывов по состоянию на 22:00.

Кроме этого, якобы зафиксирован "прилет" по кораблям, в том числе на мысе Фиолент задымления, а в Инкермане стоит столб дыма.

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