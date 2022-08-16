"Крым с фейерверками возвращается в родную гавань": появилось видео взрывов в Майском

В оккупированном Крыму снова кто-то неудачно "покурил".

Утро вблизи Джанкоя в воздухе слышно и видны "фейерверки", взлетающие с территории воинской части.

Видео взрывов появилось в Сети.

"Крым с феерверком возвращается в родную гавань", — подписали видео его авторы.

На кадрах видно, как салютами и "бенгальскими огнями" в воздух взлетают боеприпасы, и это сопровождается громкими и искрящимися взрывами. Детонация происходит в нескольких местах одновременно.

Напомним, что оккупационные власти уже отреагировали на событие. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что выехал в село Майское в Джанкойском районе. По данным российских пропагандистов, там горит трансформаторная подстанция. О взрывах ничего не сообщается.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в 2022 году проведет заседание Крымской платформы. Также 15 августа был создан Консультативный совет по вопросам деоккупации.

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