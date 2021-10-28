Крым снова украинский: Apple на картах приложений вернул полуостров Украине

Россия в свою очередь оказывает давление на международные компании и требует исправить "ошибку" в отражении Крыма как Украинской территории.

Украина смогла достичь возвращения Крымского полуострова в свой состав на картах компании Apple.

Об этом 27 октября сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Украине удалось достичь приведения своей политической карты мира, используемой в приложении для артистов Apple Music for Artists, в соответствие с международным законодательством. В приложении от Apple была исправлена карта, где полуостров Крым оказался частью России.

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Официальный Киев внимательно следит за отображением территорий, аннексированных с 2014 года, на картах мировых компаний.

Москва в свою очередь оказывает давление на международные компании. Так, недавно депутаты Госдумы потребовали от компании Google корректно, по их мнению, отразить на Google-картах Крым, Севастополь и Курильские острова.

Такое заявление сделал Василий Пискарев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции российского парламента, легитимность которого Украина не признает.

"Настаиваем на согласовании российской версии "Google Maps" с российским законодательством и Конституцией России", — заявил Пискарев.

По его словам, еще в апреле во время встречи с представителями Google представители РФ указали на несоответствие российскому законодательству карт сервиса с отражением отдельных административно-территориальных единиц и территорий РФ. Однако "проблема" до сих пор не решена.

Тогда директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia заверила российскую сторону, что это "длительный технический сбой", не имеющий под собой никакой политической почвы, и что устранение этой "ошибки" является едва ли не приоритетом в работе Google Russia.

Тогда же международной компании Google пригрозили обращением в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, если ситуация в течение месяца не будет исправлена.

Напомним, Россия ведет активную информационную войну против Украины, используя СМИ для влияния на Украину и ее людей. По этой причине в СНБО была утверждена стратегия информационной безопасности.

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