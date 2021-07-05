Крым снова затопило: двух женщин смыло потоком воды — одна погибла

Вышла из берегов река Бельбек.

В Крыму новый потоп: из-за сильного ливня вышла из берегов река Бельбек.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

Двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла, а вторая попала в больницу.

Больше всего пострадали села Албат- это бывшее Куйбышево, и Фоте Сало. Оттуда пришлось эвакуировать полторы сотни человек. Кроме того, 80 дворов подтоплены. В Бахчисарайском районе поваленные деревья, размыты дороги. Поток воды был такой силы, что снес припаркованные авто, а в садах местных крестьян оказались холодильники с напитками, которые вынесло из кафе.

Местные жители в шоке: такого не помнят даже старожилы. Подозревают, что местном водохранилище с началом ливня открыли шлюзы, чтобы вода не прорвала плотину. Оккупационные власти Крыма сообщают, что подтопление локальные, а ситуация якобы контролируется. К слову, с момента предыдущее потопа прошло всего две недели.

Новости Украины: новый потоп в Крыму - полторы сотни человек эвакуированы

Напомним, июньский потоп в Ялте стал сильнейшим за столетие — выпало более 135 миллиметров осадков (при месячной нормы 42 мм). Последний раз столь сильно Ялта страдала от затопления в 1922 году, когда выпало более 190 миллиметров осадков. Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку