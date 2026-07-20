Крым содрогается от мощных взрывов: в Алуште и Ялте исчез свет

Взрывы раздались в Крыму / © Associated Press

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В ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации паблика, около 00:27 в Алуште раздался мощный взрыв, после чего в части города пропал свет.

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Также после взрыва электроснабжение исчезло в Ялте. По данным канала, предположительно, под удар снова попала электроподстанция на холме Дарсан.

Кроме того, феодосийские жители сообщили о работе мобильных огневых групп.

Впоследствии в Ялте прогремели новые взрывы, также местные жители слышали стрельбу.

Официальных комментариев от оккупационных властей относительно последствий ночной атаки пока нет.

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Ранее сообщалось, что выведение большинства российских паромов из строя существенно усложняет логистику оккупационных войск и поставку в временно оккупированный Крым.

Мы ранее информировали, что в ночь на 19 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники.

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