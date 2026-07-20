ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Крым содрогается от мощных взрывов: в Алуште и Ялте исчез свет

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением в Алуште и Ялте, а также о работе мобильных огневых групп в Феодосии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Взрывы раздались в Крыму

Взрывы раздались в Крыму / © Associated Press

В ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации паблика, около 00:27 в Алуште раздался мощный взрыв, после чего в части города пропал свет.

Также после взрыва электроснабжение исчезло в Ялте. По данным канала, предположительно, под удар снова попала электроподстанция на холме Дарсан.

Кроме того, феодосийские жители сообщили о работе мобильных огневых групп.

Впоследствии в Ялте прогремели новые взрывы, также местные жители слышали стрельбу.

Официальных комментариев от оккупационных властей относительно последствий ночной атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что выведение большинства российских паромов из строя существенно усложняет логистику оккупационных войск и поставку в временно оккупированный Крым.

Мы ранее информировали, что в ночь на 19 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
7
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie