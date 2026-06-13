"Крым станет островом": в Минобороны призвали к срочной эвакуации с юга Украины

Взрывы в Крыму

Реклама

Крым ждут новые трудности, он станет островом. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

Советник министра обороны призывает жителей оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Донецкой областей эвакуироваться. Он подчеркивает, что у россиян возникнут значительные проблемы из-за отсутствия логистики.

«Это будет самое тяжелое лето для нашего противника», — подчеркнул Сергей Стерненко.

Реклама

Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров призвал находящихся на временно оккупированной территории украинцев не откладывать решение о выезде и попытаться эвакуироваться.

Об этом Федоров сказал в видеообращении, распространенном в соцсетях.

«Враг слишком долго считал Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Геническ своим глубоким тылом. Очень долго использовал оккупированную часть Запорожской и Херсонской областей как логистический центр для обеспечения своих войск. Слишком долго убеждал людей, что оккупация навсегда. Сегодня ситуация меняется: Силы обороны Украины системно наносят удары по военной инфраструктуре оккупантов, их пунктам управления, складам боеприпасов, логистическим центрам и маршрутам обеспечения», — сказал он.

Федоров подчеркнул, что российская армия «фактически прикрывается мирными людьми»: «Чем больше оккупанты используют временно оккупированные территории для военных нужд, тем больше рисков возникает для гражданских людей. Именно поэтому я призываю всех имеющих такую возможность не откладывать решение о выезде».

Реклама

Как выехать?

В настоящее время прямого выезда на территорию, подконтрольную правительству Украины, нет. Однако возможность эвакуации все же существует, отметил Федоров. В Запорожской ОВА призывали обращаться за следующими контактами:

Благотворительный фонд «Восток SOS» — 0 800 332 614 ;

Координационный гуманитарный центр — 203 ;

правительственная линия связи — (096) 078-84-33 (WhatsApp / Telegram / Viber);

Офис омбудсмена — 0 800 50 17 20 ; +38 (044) 299 74 08 ; +38 093 406 80 17 ;

Save Ukraine — +38 044 333 81 29 ;

горячая линия Запорожской ОГА — 0 800 331 630.

Украина «отрезает» Крым — последние новости

Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Крыму тотальный «логистический локдаун», перерезав все сухопутные пути. Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди заявил о скорой изоляции полуострова.

Силы обороны Украины ведут системную работу по ликвидации российских логистических путей во временно оккупированном Крыму. Результатом этих точечных ударов стало разрушение Чонгарского моста и существенное повреждение переправ в районе Армянска. Как заявил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, такие потери критичны для захватчиков. По его словам, разрушение ключевых артерий гарантировано подорвет боевые возможности враждебной группировки на передовой.

Новости партнеров