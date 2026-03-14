ССО поразили российский порт в Керченском проливе / © Командование Сил специальных операций ВС Украины

Подразделения Deep-strike ССО поразили морской порт «Кавказ» в городе Чушко на российской стороне Керченского пролива.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Порт, который противник использует для логистики с Крымом, расположен почти в 300 километрах от линии боевого столкновения.

На территории порта находятся причалы, паромный комплекс, терминалы для перевалки зерна, нефтепродуктов и химических грузов.

Враг через порт «Кавказ» обеспечивает экспортно-импортные операции, рейдовую перевалку крупнотоннажных судов.

«Deep-strike удары производятся по враждебным объектам на территории России. Поражение логистических узлов противника подрывает его военные возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического упадка врага в ведении войны против Украины», — резюмирует Командование ССО.

Напомним, в ночь на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора России. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром «Славянин» и поврежден судно «Авангард», которое противник использовал для ведения преступной войны против Украины.