Крым. / © Associated Press

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В среду, 15 июля, в ряде районов временно аннексированного Крыма , в том числе и в Керчи, произошло отключение света после атаки беспилотников. Кроме того, наблюдаются перебои с водоснабжением.

Об этом сообщают разные Телеграмм-ресурсы и так называемые оккупационные власти.

После атаки БпЛА город Керчь остался полностью без электроснабжения. Российская оккупационная «власть» отчитывается об аварийных работах и переводе критической инфраструктуры на резервные источники питания. По словам главы администрации Керчи Ивана Кошеля, все городские службы якобы привлечены к ликвидации последствий атаки.

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В городе Саки также продолжаются отключения электроэнергии. Местные жители предупредили, что аварийные бригады якобы работают круглосуточно. Правда, когда сам свет вернется в привычный режим, не уточняют. Кроме того, при отключении электроэнергии водоснабжения в Саках подают только с 13:00 до 19:00.

В «Крымэнерго» подтвердили повреждения объектов электроснабжения и возникшие аварийные отключения. По данным энергетиков, без света осталась часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном энергорайонах оккупированного полуострова.

«В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключение электроэнергии будет происходить оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии невозможно», — сообщили в компании.

По данным Телеграмм-канала "Крымский ветер", так называемые два энергорайона насчитывают немало населенных пунктов. Речь идет о Черноморском, Раздольненском, Сакском районах и городском округе Евпатория на северо-западе. На востоке это Ленинский и Кировский районы, городской округ Феодосия (включая Феодосию, поселки Приморский, Коктебель и Орджоникидзе), городской округ Судак и т.д.

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Когда именно будет восстановлена электроэнергия, неизвестно. В то же время в предприятии «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварии на сетях «Крымэнерго» снижено давление воды в девяти районах полуострова.

Напомним, украинские военные развернули масштабную кампанию по созданию логистической изоляции временно оккупированного Крыма – на суше, в Черном море и в воздушном пространстве. The Telegraph отмечает, что благодаря ударам удронов по стратегическим объектам полуостров столкнулся с рядом серьезных проблем. В Крыму фиксируют масштабные перебои с электроснабжением, дефицит горючего и заметное падение количества российских туристов.

Дата публикации 21:38, 10.07.26 Количество просмотров 20 Россияне сошли с ума на заправках! Очереди видны из космоса, а крымчан не пускают заправляться

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