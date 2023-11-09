Крым вернется домой: Данилов заявил о "безумных успехах" ВСУ – обзор новостей

Деоккупация захваченного полуострова неизбежна, и наше государство прилагает для этого максимум усилий на всех уровнях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "безумные успехи" на Крымском направлении. И здесь речь идет не только об успешных военных операциях, но и о другой глубинной работе, которую многие не замечают.

О каких достижениях говорится – читайте в эксклюзиве Артема Зябкина для ТSN.ua.

"Безумные успехи" в Крыму

Может показаться, что формулировка "безумные успехи" звучит слишком громко. На самом же деле нет, потому что, как объясняет Данилов, война не ограничивается сушей. Несмотря на то, что к сожалению остров до сих пор под властью оккупантов, им там уж точно не сладко. Вряд ли россияне могли представить, что через два года войны в тихом и солнечном Крыму будет так горячо от украинских ракет, а Черноморский флот будет убегать от морских дронов.

Сейчас мы имеем огромные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны.

ВСУ эти слова подтверждают действиями. 4 ноября 23 года нашим бойцам удалось поразить новейший российский ракетоноситель "Аскольд". Как пишет Defense Express, таким образом украинцы снова вошли в историю – впервые уничтожили ракетный корабль врага прямо в доке. Того даже не успели зачесть в строй, корабль должен был впервые выйти на воду в декабре. А вот передать привет утопленной "Москве" – успел.

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент попадания. Как говорят в народе, "оно горит, люди суетятся", и нам это нравится.

Но не все так просто. Эта история обросла новыми потрясающими деталями. Телеграмм-канал "Крымский ветер" пишет о том, что местонахождение "Аскольда" для ВСУ слили сами россияне, а точнее капитан другого корабля:

"Координаты расположения "Аскольда" слив командир малого ракетного корабля "Ингушетия" 41 бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ ВМФ ВС РФ А. Ермоленко. Сам Александр Ермоленко (в.ч. 72165, Севастополь) коренной крымчанин из Севастополя".

"Крымский ветер" также показал фото капитан Ермоленко, который пожимает руку заместителю министра обороны РФ Евкурову. Да, это тот, которого в июле в Ростове вычитывал Пригожин.

Мотивацией капитана могло стать раскаяние за ракетные обстрелы мирных украинцев, которые он также совершал. Впрочем, от жалованья за координаты цели российский капитан не отказался – за свою работу получил аж 1500 долларов. Чтобы построить столь малый ракетный корвет россиянам нужно по разным оценкам до 10 миллиардов рублей, а это 100 миллионов долларов. К этой "полуторке" добавляем стоимость ракеты Скальп, которая и пришла в тот день в Керчь. На выходе получаем 2 миллиона против 100. Ну счастье видно не в деньгах.

Война может закончиться в 24 году, но есть нюанс. Украина имеет преимущество над врагом: наши бойцы более мотивированы и ловки на поле боя. Но не все зависит только от них. На фактор, точно повлияющий на ход войны откровенно указал Данилов.

"Я бы очень хотел, чтобы она закончилась в 2024 году. Мы для этого будем делать все необходимое. Но надо быть искренними и сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров", – сказал он.

Западу нельзя снова допускать эту ошибку. Там почему-то до сих пор боятся раздражать Путина. Ранее Украина уже доказала, что так называемые красные линии – это только "замануха" для жителей "большой и необъятной". Впрочем, Данилов решил не пениться и дипломатических слов не подбирал. Проехался по Путлеру как следует.

"Эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна головой. Имейте это в виду", — лаконично подчеркнул секретарь СНБО.

Есть домашнее задание и для Украины. Борьба с коррупцией – одна из задач, на которых делает акцент и секретарь СНБО. Если ее не побороть, то о НАТО и ЕС не мечтать.

Ранее в эстонской разведке сделали прогноз по освобождению Крыма. Там отмечают, что у России было много времени, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским войскам пока трудно освободить Крым и отрезать захватчиков от оккупированных территорий.

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