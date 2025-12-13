Землетрясение / © Associated Press

В Черном море вблизи временно оккупированного Севастополя 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки зафиксировали сейсмологи вечером.

Об этом сообщили Европейский средиземноморский сейсмологический центр и Главный центр специального контроля Украины.

Эпицентр землетрясения был расположен в море на расстоянии около 26 километров от Севастополя. Очаг залегал на глубине примерно 10-16 километров. Событие произошло около 19:13 по киевскому времени. Украинские специалисты отмечают, что землетрясение классифицируется как ощутимое.

Представители оккупационных властей Севастополя заявили, что инфраструктура города не получила повреждений.

Крымский полуостров относится к сейсмоопасным регионам, поэтому подземные толчки здесь могут фиксироваться время от времени.

Напомним, вечером 11 декабря в Тернопольской области произошло землетрясение. Магнитуда составила 2,9 (по шкале Рихтера). Такое землетрясение относится к ощутимым.