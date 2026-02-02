Крым всколыхнуло землетрясение: толчки почувствовали в Запорожье и Донецкой области

Землетрясение

Сегодня, 2 февраля, в 12:47 по местному времени, в Азовском море зафиксировали землетрясение . Толчки почувствовали жители Запорожья и Донбасса.

Об этом сообщает EMSK .

Подробности

Стало известно, что землетрясение произошло магнитудой 4,8-5,1 балла на глубине около 10-35 км. Эпицентр — в Крыму, в 78 км от Керчи и в 35 км от Щелкино.

Отмечается, что параметры источника проверены сейсмологом.

Подземные толчки ощущались в соседних регионах – на Запорожье и Донетчине. Как известно, при такой силе землетрясения в квартирах могут шататься люстры, двигаться мебель, трескать окна. Толчки распространяются на расстояние до 300 км от эпицентра.

Очевидцы пишут, что почувствовали толчки.

Очевидцы о землетрясении

Впоследствии в Сети уже появились видео из квартир на 9 этаже в Запорожье, где снимали момент подземных толчков.

Ранее землетрясение в Украине было фиксировано в январе. Так, в районе города Мукачево, что в Закарпатской области, почувствовали толчки . Магнитуда составляла 2,4 по шкале Рихтера, а глубина эпицентра – 9 км.

Координаты эпицентра: широта: 48,44 с.ш., долгота: 22,69 в.д.

Такое землетрясение классифицируют как едва ощутимое. Впрочем, людей призывают постоянно информировать о любых ощущениях толчков, чтобы лучше фиксировать параметры землетрясения и отслеживать сейсмическую активность.