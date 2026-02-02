- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 866
- Время на прочтение
- 1 мин
Крым всколыхнуло землетрясение: толчки почувствовали в Запорожье и Донецкой области
В Азовском море произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1 балла. Толчки ощутили даже в Запорожской и Донецкой областях.
Сегодня, 2 февраля, в 12:47 по местному времени, в Азовском море зафиксировали землетрясение . Толчки почувствовали жители Запорожья и Донбасса.
Об этом сообщает EMSK .
Подробности
Стало известно, что землетрясение произошло магнитудой 4,8-5,1 балла на глубине около 10-35 км. Эпицентр — в Крыму, в 78 км от Керчи и в 35 км от Щелкино.
Отмечается, что параметры источника проверены сейсмологом.
Подземные толчки ощущались в соседних регионах – на Запорожье и Донетчине. Как известно, при такой силе землетрясения в квартирах могут шататься люстры, двигаться мебель, трескать окна. Толчки распространяются на расстояние до 300 км от эпицентра.
Очевидцы пишут, что почувствовали толчки.
Впоследствии в Сети уже появились видео из квартир на 9 этаже в Запорожье, где снимали момент подземных толчков.
Ранее землетрясение в Украине было фиксировано в январе. Так, в районе города Мукачево, что в Закарпатской области, почувствовали толчки . Магнитуда составляла 2,4 по шкале Рихтера, а глубина эпицентра – 9 км.
Координаты эпицентра: широта: 48,44 с.ш., долгота: 22,69 в.д.
Такое землетрясение классифицируют как едва ощутимое. Впрочем, людей призывают постоянно информировать о любых ощущениях толчков, чтобы лучше фиксировать параметры землетрясения и отслеживать сейсмическую активность.