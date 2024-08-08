Крымская татарка Умерова, которая 20 месяцев незаконно удерживается в РФ, рассказала о состоянии – письмо

Крымская татарка Ление Умерова, которая год и восемь месяцев незаконно удерживается в России, написала письмо о своем состоянии.

Его опубликовал на своей странице в Facebook брат 26-летней девушки Азиз Умеров.

В нем Ление, которой недавно продлили срок содержания под стражей на три месяца, поделилась о состоянии своего здоровья, быте и как проводит время в СИЗО "Лефортово" в Москве.

"Сегодня в Лефортово дождь. Я недавно вернулась с прогулки, немного промокла. Заварила чай и сажусь рассказывать вам, как у меня дела. Неделя прошла без особых новостей, все тихо. Камеру занимаю сама и чтобы разрабатывать голос – читаю вслух. Постовые каждый раз забавно заглядывают в глазок в поисках того, с кем я говорю. С бачком для воды, он мой Пятница. Нет, не течет!" - начала свое письмо Ление.

Письмо Ление / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Умерова поделилась, что недавно встречалась с врачом, чтобы переписать результаты анализов: "Феритин 31,6 в пределах нормы, но упало железо (9,9) и НТЖ (13%). Остальные, в частности, сахар, в норме тоже".

Девушка пожаловалась, что в последнее время страдает от головокружения и небольшого расфокуса, особенно после бани.

"И на прогулках начинает болеть голова, когда включают пропаганду, ну не уверена, что мое железо тут при делах. А еще волосы сыпятся по страшному, их, конечно, пора бы отрезать немного, но я не уверена, что тут это гигиенично, а у самой не получится. Так что я их пока игнорирую, пусть себе выпадают, заплетаю косу", — написала крымская татарка.

Ление Умерова / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Ление проводит время, поя и читая книги. Она поделилась, что сейчас читает японскую философию, а последние несколько дней поет "Намалюй мені ніч".

"Мне в деле заменили следователя и недавно водили на знакомство. Ничего важного, но говорит, что основной суд ориентировочно будет осенью. Также, что судить меня будут в Москве, а не на Кавказе, но я не уверена в этом на 100%", — отметила она.

Ление Умерова / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Напомним, в 2014 году Ление Умерова отказалась от получения российского паспорта и уехала из Крыма. В декабре в 2022 году она отправилась на оккупированный полуостров к своему отцу, который заболел раком, чтобы ухаживать за ним после тяжелой операции. Ее маршрут проходил через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию. Родители ждали Ление в Симферополе 4 декабря, однако в семью девушка так и не попала. Впоследствии она смогла связаться с родителями и сообщила, что находится в изоляторе временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства во Владикавказе.

Ление отвезли в местный отдел полиции на допрос. Когда не нашли повода задержать, прибегли к коварной схеме. Ее посадили в такси, что поехало в гостиницу, а утром они должны были продолжить беседу. Но в гостиницу Ление так и не добралась, уже на полпути такси остановил так называемый патруль полиции и выписал протокол. В тот же день в четыре часа состоялся суд без адвокатов, который поместил ее в изолятор содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ление Умерова / Фото: Суспільне

Через три месяца пребывания в изоляторе Ление таки освободили, но как только девушка переступила порог изолятора – ее снова задержали, набросив на голову мешок, посадили в автомобиль и отвезли в другую часть города, где ночью выбросили на улицу. После этого и еще раз задержал наряд полиции. Российские правоохранительные органы находили новые обвинения. Еще два месяца они удерживали ее раз за разом по 15 суток.

5 мая в 2023 году Лефортовский суд Москвы арестовал Умерову по обвинению в шпионаже. 24 апреля в этом году суд отклонил апелляционную жалобу на арест. Ей грозит 20 лет лишения свободы. Дело засекречено.

Несмотря на все, Ление находится в бодром настроении и не падает духом.

Ление Умерова / Фото: facebook.com/umerov.azeez

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