Крымский коллаборант Олег Зубков стал жертвой львов в парке "Тайган"

Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков / © из соцсетей

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В парке львов «Тайган», что в Белогорском районе Крыма, пострадал его владелец, коллаборационист Олег Зубков. Во время кормления на него напали животные.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на советника крымского гауляйтера Аксенова Олега Кючкова.

«В парке львов „Тайган“ произошел инцидент. Пострадал директор Олег Зубков. Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь», — сообщил он.

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Со ссылкой на собственные источники авторы канала сообщили, что львы прокусили Зубкову шею и сильно повредили голову. У него также повреждена трахея.

«Крымский ветер» опубликовал видеос места происшествия.

Пострадавший находится в реанимации, оперировать его будут в Белогорске. Шансы выжить у коллаборанта минимальны.

Львы, которые напали на Олега Зубкова были причастны к гибели прошлой осенью одной из сотрудниц парка Леокадии Переваловой. Тогда предприниматель отказался усыплять животных.

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Что известно об Олеге Зубкове

в 2014 году Зубков поддерживал аннексию Крыма, но когда у него начали отжимать бизнес, стал критиковать российские власти.

в 2019 году российский глава Крыма Сергей Аксенов называл владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова «чисто проукраинским персонажем».

Позже риторика Зубкова кардинально изменилась. В 2024 году в эфире российского телеканала «Крым 24» он рассказал, что «в 2014 году был готов защищать Крым от „украинской хунты“ вместе со львами».

После начала полномасштабной войны Зубков принимал активное участие в краже и вывозе животных из зоопарков с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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Напомним, недавно в Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.