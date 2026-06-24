Крымский мост может рухнуть без ракет: сейсмолог предупредил об опасных землетрясениях

Крымский мост / © Associated Press

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Незаконно возведенный оккупантами Крымский мост оказался под угрозой масштабного разрушения, и опасность поступает не от ударов ВСУ, а от самой природы.

Об этом рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Ученый отмечает, что возведение мостового перехода между Керченским и Таманским полуостровами с самого начала противоречило всем нормам безопасности. Эта географическая зона характеризуется крайне сложными и нестабильными условиями, делающими капитальное строительство опасным.

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Чтобы реализовать масштабный пропагандистский проект, российские власти пошли на сознательные фальсификации и изменение строительных регламентов, чтобы скрыть реальные риски для будущей конструкции.

«Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили бальность территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие почвы и своя система разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Это строительство было политическим решением», — объясняет Гринь.

Что стало «последней каплей»

Последние подземные толчки, фиксировавшиеся в регионе, нанесли серьезный удар по держащейся способности опор. Сейсмолог подчеркивает, что разрушение от таких природных явлений не обязательно мгновенно, но оно носит накопительный характер и постепенно подтачивает стабильность объекта.

Каждый новый, даже незначительный толчок ослабляет как сами искусственные конструкции, так и естественную основу под ними. Процессы деформации, запускаемые из-за постоянного сейсмического напряжения в Керченском проливе, полностью безвозвратны для металла и бетона.

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«Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют даже без внешнего влияния наших ракет», — резюмирует эксперт.

Землетрясение в Крыму — последние новости

Напомним, утром 24 июня у побережья временно оккупированного Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков зафиксировали по координатам 44,43 ° северной широты и 33,41 ° восточной долготы. По классификации землетрясение относится к категории неощутимых.

К слову, утром 22 июня Крым также всколыхнула серия из четырех землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентры толчков зафиксировали в Черном море недалеко от Севастополя. Местные жители сообщали о панике и ощутимых колебаниях, от которых шатались стены домов.

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