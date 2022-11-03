"Крымский мост на бис!": "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки

Более 70 тысяч листов марки уже продано по предзаказу.

В пятницу, 4 ноября, "Укрпочта" выпустит новую марку – "Крымский мост на бис!".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

"4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на россии — День Народного Единства. Мы, в "Укрпочте", настолько доброжелательны, что делаем подарки даже нашим врагам ;) А поэтому в пятницу, 4 ноября, "Укрпочта" выпускает новую марку — "Крымский мост на бис!". И неважно, кто на самом деле взорвал мост, нам хватает самого факта", — написал он.

Смелянский также отметил, что тираж марки составляет 300 тыс. марковых листов или 2,1 млн. марок. Однако более 70 тысяч писем уже продано по предзаказу, и они уже скоро будут у своих владельцев. А все остальные уже в эту пятницу можно будет приобрести во всех городских отделениях "Укрпочты", на ее сайте, а также на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Напомним, первой "Укрпочта" выпустила в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!" 13 апреля ВСУ потопили крейсер "Москва" — тот самый "российский военный корабль", атаковавший Змеиный.

23 мая "Укрпочта" начала продажу новой марки с российским кораблем. Следующей стала марка с самым большим в мире самолетом "Мрия", который оккупанты уничтожили в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения. Дальше была марка "Добрый вечер, мы из Украины" с трактором, тянущим танк. Дальше была марка с популярным псом-сапером Патроном.

Читайте также: