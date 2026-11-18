Крымский мост. / © Associated Press

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Украинские военные 16-17 ноября нанесли мощные удары по Крымскому мосту. Вероятно, атаки являются частью системной кампании Сил обороны, направленной на нарушение военной логистики РФ и лишение оккупационных войск возможности использовать ключевые маршруты поставок через захваченный Крым.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Украинские войска нанесли удары по Керченскому мосту, соединяющему Россию и оккупированный Крым. Так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Венямин Кондратьев признали, что украинские силы ударили по мосту и заставили местные власти временно приостановить движение транспорта.

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Американские аналитики подчеркивают, что удар по Крымскому мосту продемонстрировал неспособность России защищать стратегические объекты, важные как для ее экономики, так и для военной логистики. Успешная атака вызвала негодование среди российских военных блоггеров. Они раскритиковали власти за провал защиты моста и призвали Кремль усилить удары по Украине, в частности, атаковать центры принятия решений и политическое руководство государства.

Один из российских блоггеров утверждал, что ночью 16 ноября ВСУ удалось трижды попасть в мост. По его словам, даже такого уровня повреждений оказалось достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб стратегическому объекту, который имел усиленную охрану. Другие российские пропагандисты также продолжают обвинять власти РФ в неспособности надлежащим образом защитить важную инфраструктуру, в частности Керченский мост.

«Удары Украины по объектам на юге России, а также вблизи Черного и Азовского морей, вероятно, способствовали успешной атаке на переправу», — отмечают в Институте.

В то же время, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что украинские военные могут эффективно поражать военные цели РФ в оккупированном Крыму и Черном море благодаря систематическому уничтожению и подавлению российской противовоздушной обороны на полуострове.

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«Россия имеет только два основных маршрута наземного сообщения с оккупированным Крымом. Первый — так называемый сухопутный коридор через захваченные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Второй — Керченский мост. Именно поэтому любое нарушение работы одного из маршрутов создает дополнительную нагрузку на другой и усложняет российскую военную логистику», — заключают в Институте.

Удары по Крымскому мосту — что известно

Украина нанесла удары по Крымскому мосту 16 и 17 ноября. После очередной атаки зафиксированы значительные разрушения переправы. В частности, арка автомобильной части упала в воду, обрушился пролет проезжего участка. Подготовка длилась около месяца, а для атаки использовали разные виды украинского вооружения.

В то же время президент Владимир Зеленский назвал операцию по поражению «беспрецедентной». Для атаки были использованы Dovbush, Вендента, Da Vinci, Январь, MICH 2000, Рута, Паляница, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго и Р-360 Нептун.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков пафосно заверил, что поврежденный в результате атаки ВСУ Крымский мост не только восстановят, но и сделают «лучше предыдущего».

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