Атака на Крымский мост / © ТСН.ua

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У Сил обороны Украины есть все необходимые способности и вооружения для выведения из строя Крымского моста. Однако военное руководство может откладывать удар, чтобы дать возможность желающим уехать с оккупированного полуострова.

Такое мнение капитан 1 ранга в отставке Степан Якимяк выразил в эфире телеканала «Новини.Live».

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«Я считаю, мое личное мнение, что Силы обороны Украины приобрели все необходимые возможности, чтобы этот (Крымский — ред.) мост прекратил полностью функционирование», — сказал Якимяк.

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Как можно вывести из строя Крымский мост

Он отметил, что для этого, в частности, можно использовать средства воздушного поражения.

«Я уверен в Силах обороны, потому что это не такое большое расстояние. Как мы знаем, на 2000 км сейчас происходит дальнее поражение. То есть это ближе, значит, можно взять меньше горючего, больше взрывчатки», — рассказал капитан 1 ранга в отставке.

По его словам, одним из возможных сценариев может быть точечная атака нескольких беспилотников по аналогии с поражением корвета «Бойкий» в Кронштадте. Тогда дроны последовательно попадали в один участок надстройки, в результате чего упала мачта вместе с радиоэлектронным вооружением.

«То есть и точность, и дальность, и количество взрывчатки воздушным путем так», — отметил Якимяк.

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Кроме того, он напомнил о возможности подводного поражения Крымского моста.

«Служба безопасности Украины в последний раз она подтвердила, что у нее есть способы совместно с ГУР, совместно с Военно-морскими силами осуществить подводный взрыв, который окончательно может повредить эту опору. Но руководители Сил обороны отмечают, что еще не время, ведь им нужно, чтобы те, кто хотят выйти из Крыма, они должны выйти. Поэтому я считаю, что это возможно», — рассказал капитан 1 ранга в отставке.

Украина может атаковать Крымский мост

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет отвечать на российские атаки по гражданской и критической инфраструктуре ударами по военной логистике РФ. Он намекнул на возможные удары по Крымскому мосту и российским военным хабам в ответ на разрушение украинских мостов и связи.

Заметим, что российские военные превратили подступы к Крымскому мосту в многоуровневую оборонную зону с несколькими линиями защиты от надводных и подводных беспилотников. Акваторию патрулируют корабли ФСБ, а Черноморский флот увеличил частоту патрулирований и тренировок из-за опасений новых украинских ударов.

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