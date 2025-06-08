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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Крымский мост обвалится без ударов ракетами: эксперт указал на неожиданный фактор

Даже землетрясение не будет таким разрушительным для Крымского моста, как активность грязевого вулкана.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Крымский мост

Крымский мост / © ТСН.ua

Незаконно построенный Крымский мост, который соединяет территорию РФ с оккупированным полуостровом, находится в неудовлетворительном техническом состоянии и может обвалиться без помощи украинских ракет или взрывчатки. Его устойчивости угрожает активность грязевого вулкана.

Такое мнение высказал гидрогеолог Юрий Медовар изданию «Телеграф».

По его словам, опасный для сооружения природный объект расположен рядом с опорами этого моста.

Медовар отметил, что даже землетрясение не будет таким разрушительным для Крымского моста, как активность грязевого вулкана.

Эксперт рассказал о случае, когда во время бурения нефтяной скважины на глубине около трех километров бурильщики случайно достигли зоны грязевого вулкана.

Мощный выброс был настолько сильным, что бурильная свеча вылетела на поверхность и скрутилась в жгут.

«Поэтому если грязевой вулкан сработает, то очень большие проблемы будут», — подытожил Юрий Медовар.

Напомним, 3 июня СБУ уже в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту,заложив взрывчатку у опоры моста подводой. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Днем того же дня у переправы произошли взрывы снова.

Первый удар по незаконному мосту был нанесен 8 октября 2022г. В результате взрыва грузовика обвалились две полусекции автомобильной части моста и были повреждены железнодорожные пути.

Второй взрыв произошел 17 июля 2023г. Тогда были повреждены два пролета моста.

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