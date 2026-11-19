Крымский мост / © Associated Press

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После очередной атаки на Крымский мост движение им временно перекрыли. Оккупационные власти сообщили, что продолжается оценка нанесенного ущерба.

Об этом заявил назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов .

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По его словам, соответствующие службы работают на местах. Подробности повреждений и сроков восстановления движения он не привел.

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Ранее Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщил о по меньшей мере восьми взрывах и ярких вспышках в районе моста. Очевидцы также заявляли о двух попаданиях в его железнодорожную часть. Эти данные нуждаются в подтверждении.

Атака на Крымский мост 17 ноября.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские Силы обороны атаковали Крымский мост , в результате чего упала арка автомобильной части переправы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это результат седьмого этапа многонедельной совместной операции СБУ и Генштаба, в ходе которой сначала уничтожали российские ПВО, радары и РЭБ. Для удара применили ряд вооружений, в том числе дроны "Паляница", "Рута", ракеты "Нептун", "Фламинго".

Эксперты отмечают, что быстрый ремонт поврежденной части Крымского моста невозможен из-за угрозы украинских дронов для плавучих кранов. Разрушение повлечет за собой в оккупированном Крыму фактическую блокаду, создав угрозу дефицита горючего и заставив РФ перенаправить военную логистику на уязвимый сухопутный коридор, что существенно ослабит южную группировку врага.

Кроме того, обломки конструкции перекрыли судоходный Керчь-Еникальский канал, надолго заблокировав выход из Азовского моря и остановив экспорт зерна и нефтепродуктов из речных и морских портов региона.

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