Крымский мост перекрыт: в Севастополе раздается воздушная тревога

О причинах инцидента не сообщается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится на соответствующей странице социальных сетей инфраструктурного сооружения.

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Вскоре после этой информации в Севастополе начала раздаваться воздушная тревога. Об этом сообщили местные "власти".

Дальше появился дым в районе Севастопольской бухты, мол, это военные используют табельные средства маскировки.

Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, почему до сих пор не удалось уничтожить Керченский мост, которым кафиры доставляют технику и личный состав из РФ на оккупированные территории.

Между тем россияне применяют самые разные средства для защиты незаконного Крымского моста, однако этого недостаточно для противодействия украинским морским дронам.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что граждане России, переехавшие жить в оккупированный Крым, должны немедленно покинуть полуостров.

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