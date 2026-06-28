Крымский мост под прицелом: как ВСУ шаг за шагом разрушают логистику России

ВСУ блокируют логистику РФ в Крыму

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Удары Сил обороны Украины по российским логистическим объектам во временно оккупированном Крыму являются частью комплексной многоступенчатой операции, которая продолжается уже не один год. Одной из ключевых целей этой кампании остается Керченский мост.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Этапы блокирования военной логистики в Крыму

По словам спикера ВМС, текущая ситуация на полуострове является результатом долговременного и системного подхода украинских военных. Процесс изоляции крымской группировки врага происходил поэтапно.

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Операция началась с выведения из строя больших десантных кораблей РФ, обеспечивавших основную военно-морскую логистику. Следующим шагом стало поражение железнодорожных и автомобильных паромов, которые позже взяли на себя основную логистическую нагрузку.

Параллельно с этим многие месяцы уничтожались российские системы ПВО на полуострове, а также объекты захватчиков в так называемом «сухопутном коридоре».

«Все сходится так называемому Крымскому мосту. И тут увидим в динамике, как эта ситуация будет развиваться. Пока я вижу, как раз, выполнение такого плана довольно успешное», — добавил Плетенчук.

Несмотря на все, ситуация на море остается сложной из-за воздушного превосходства врага. Российская авиация до сих пор активна, поэтому Черное море остается «серой зоной».

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Обострение в Крыму

Системное разрушение логистических путей уже привело к гражданскому и военному коллапсу на полуострове. В частности, на крымских АЗС фиксируют острую нехватку топлива, что провоцирует стычки и драки в очередях.

В то же время, российские военнослужащие спекулируют дефицитом, потому что начали продавать топливо по существенно завышенным ценам. Плетенчук отметил, что бытовой дестабилизационный эффект является следствием, а не главной целью действий ВСУ.

Путин «принесет в жертву» население Крыма

Напомним, эксперты Института Черноморских стратегических исследований прогнозируют, что из-за эффективной военной стратегии Украины временно оккупированный Крым постепенно превратится в изолированный остров.

Это приведет к стремительному ухудшению обеспечения региона топливом и товарами первой необходимости. По словам руководителя проекта Андрея Клименко, оккупационные власти откажутся эвакуировать население, которое сейчас насчитывает около 3,3 миллиона человек (в том числе 2 миллиона местных жителей, миллион граждан РФ, до 200 тысяч туристов и десятки тысяч военных), поскольку такое отступление означало бы политическую смерть для Владимира Путина.

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Вместо спасения людей, Россия готовится цинично использовать гуманитарный кризис в собственных пропагандистских целях и максимально усложнить самостоятельный выезд через Крымский мост. Искусственные пробки из гражданских автомобилей уже сейчас исполняют роль «живого щита» от украинских атак.

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