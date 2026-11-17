Крымский мост

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В ночь на вторник, 17 ноября, в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. После этого оккупационные власти полуострова объявили о повторной атаке и перекрытии автомобильного движения.

© из соцсетей

Об этом сообщили оккупационный руководитель Крыма Сергей Аксенов , назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев и Telegram-канал « Крымский ветер ».

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«Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено», — заявил Аксенов.

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Он также призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок по направлению к мосту и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Перед сообщением оккупационных властей Telegram-канал «Крымский ветер» информировал о мощных взрывах вблизи Керченского моста и оглашении ракетной тревоги.

Что известно о повреждении Крымского моста

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", на мосту могли возникнуть серьезные деформации конструкций.

Авторы канала утверждают, что мостовая арка была деформирована еще утром в понедельник, 16 ноября.

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По их наблюдениям, натяжные тросы сместились вместе с аркой, в результате чего дорожное полотно перекосилось, а его центральная часть просела на одну сторону.

Независимого подтверждения этих повреждений пока нет. Масштаб возможных разрушений и последствия повторной атаки официально не установлены.

Крымский мост атаковали второй раз за два дня

Напомним, утром 16 ноября оккупационные власти Крыма уже сообщали об атаке на Крымский мост , после которой было ограничено движение автомобильного транспорта.

Вечером того же дня вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что движение по автомобильной части переправы возобновили в реверсивном режиме.

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Однако в ночь на 17 ноября оккупационные власти снова сообщили об атаке и приостановлении движения.

Украинская сторона на момент появления этих сообщений официально не комментировала обстоятельства ударов по Крымскому мосту.

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