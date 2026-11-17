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Крымский мост снова атаковали: оккупанты перекрыли движение, сообщают о деформации конструкций (видео)
В ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта. Местные паблики сообщают о возможной деформации конструкций переправы.
В ночь на вторник, 17 ноября, в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. После этого оккупационные власти полуострова объявили о повторной атаке и перекрытии автомобильного движения.
Об этом сообщили оккупационный руководитель Крыма Сергей Аксенов , назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев и Telegram-канал « Крымский ветер ».
«Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено», — заявил Аксенов.
Он также призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок по направлению к мосту и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Перед сообщением оккупационных властей Telegram-канал «Крымский ветер» информировал о мощных взрывах вблизи Керченского моста и оглашении ракетной тревоги.
Что известно о повреждении Крымского моста
По информации Telegram-канала "Крымский ветер", на мосту могли возникнуть серьезные деформации конструкций.
Авторы канала утверждают, что мостовая арка была деформирована еще утром в понедельник, 16 ноября.
По их наблюдениям, натяжные тросы сместились вместе с аркой, в результате чего дорожное полотно перекосилось, а его центральная часть просела на одну сторону.
Независимого подтверждения этих повреждений пока нет. Масштаб возможных разрушений и последствия повторной атаки официально не установлены.
Крымский мост атаковали второй раз за два дня
Напомним, утром 16 ноября оккупационные власти Крыма уже сообщали об атаке на Крымский мост , после которой было ограничено движение автомобильного транспорта.
Вечером того же дня вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что движение по автомобильной части переправы возобновили в реверсивном режиме.
Однако в ночь на 17 ноября оккупационные власти снова сообщили об атаке и приостановлении движения.
Украинская сторона на момент появления этих сообщений официально не комментировала обстоятельства ударов по Крымскому мосту.