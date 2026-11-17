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Крымский мост снова под ударом: раздались мощные взрывы, одна из арок повреждена (фото)
В ночь на 17 ноября в районе Крымского моста снова прозвучала серия мощных взрывов. Российские оккупационные власти перекрыли движение переправой, а OSINT-аналитики сообщили о повреждении одной из мостовых арок.
Крымский мост вторую ночь подряд подвергается атакам. В ночь на вторник, 17 ноября, жители оккупированной Керчи сообщили о мощных взрывах в районе переправы через Керченский пролив. По предварительной информации, мост могли атаковать ракетами.
Об этом сообщают Telegram-канал " Крымский ветер " и ASTRA .
По словам очевидцев, в районе Керченского моста раздалось около семи очень сильных взрывов. Взрывные волны были настолько мощными, что в окрестных домах дрожали стены.
Местные жители также сообщали о запуске ракеты и кратковременном исчезновении электроснабжения в Керчи. После одного из взрывов свет выключился, а впоследствии снова появился.
Перед атакой на территории оккупированного города была объявлена ракетная опасность.
Российские мониторинговые каналы сообщали, что в направлении Крымского моста продолжают лететь ракеты. Независимого подтверждения их количества и типа пока нет.
На Крымском мосту повреждена одна из арок - ASTRA
Российское независимое издание ASTRA сообщило, что в результате ударов по Крымскому мосту повреждена одна из двух мостовых арок.
OSINT-аналитик издания исследовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент атаки на переправу.
По результатам анализа он пришел к выводу, что удары были направлены по мостовым аркам, которые уже получили повреждения во время предварительной атаки 16 ноября.
Ранее появилась информация о деформации одной из арок моста.
Кроме того, обнародованные после атаки 16 ноября спутниковые снимки свидетельствуют о повреждении дорожного полотна по меньшей мере в двух местах и о возможной деформации арочной конструкции.
В то же время, точный масштаб повреждений после повторной атаки 17 ноября пока не установлен.
Россияне снова перекрыли Крымский мост
Назначенный Россией руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил повторную атаку и сообщил о полной приостановке движения транспорта по переправе.
Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок по направлению к Крымскому мосту.
Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев также рекомендовал не планировать выезд из Крыма в Россию из-за переправы.
По информации ASTRA, основной транспортный поток между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ обеспечивают через Керченскую паромную переправу.
Ракетную опасность объявляли как вблизи Крымского моста, так и на Таманском полуострове.
Что известно о предварительном ударе по Крымскому мосту
Напомним, утром 16 ноября российские оккупационные власти уже сообщали об атаке на Крымский мост .
Из-за повреждения переправы автомобильное движение было ограничено, хотя автобусы и поезда продолжали курсировать с задержками.
Лишь вечером российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возобновлении автомобильного движения в реверсивном режиме.
Однако в ночь на 17 ноября переправа снова оказалась под ударом.
Украинская сторона официально не комментировала информацию о повторной атаке и ее результатах.