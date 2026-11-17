Крымский мост / © ТСН.ua

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Крымский мост вторую ночь подряд подвергается атакам. В ночь на вторник, 17 ноября, жители оккупированной Керчи сообщили о мощных взрывах в районе переправы через Керченский пролив. По предварительной информации, мост могли атаковать ракетами.

Об этом сообщают Telegram-канал " Крымский ветер " и ASTRA .

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© ASTRA

© ASTRA

По словам очевидцев, в районе Керченского моста раздалось около семи очень сильных взрывов. Взрывные волны были настолько мощными, что в окрестных домах дрожали стены.

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Местные жители также сообщали о запуске ракеты и кратковременном исчезновении электроснабжения в Керчи. После одного из взрывов свет выключился, а впоследствии снова появился.

Перед атакой на территории оккупированного города была объявлена ракетная опасность.

Российские мониторинговые каналы сообщали, что в направлении Крымского моста продолжают лететь ракеты. Независимого подтверждения их количества и типа пока нет.

На Крымском мосту повреждена одна из арок - ASTRA

Российское независимое издание ASTRA сообщило, что в результате ударов по Крымскому мосту повреждена одна из двух мостовых арок.

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OSINT-аналитик издания исследовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент атаки на переправу.

По результатам анализа он пришел к выводу, что удары были направлены по мостовым аркам, которые уже получили повреждения во время предварительной атаки 16 ноября.

Ранее появилась информация о деформации одной из арок моста.

Кроме того, обнародованные после атаки 16 ноября спутниковые снимки свидетельствуют о повреждении дорожного полотна по меньшей мере в двух местах и о возможной деформации арочной конструкции.

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В то же время, точный масштаб повреждений после повторной атаки 17 ноября пока не установлен.

Россияне снова перекрыли Крымский мост

Назначенный Россией руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил повторную атаку и сообщил о полной приостановке движения транспорта по переправе.

Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок по направлению к Крымскому мосту.

Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев также рекомендовал не планировать выезд из Крыма в Россию из-за переправы.

По информации ASTRA, основной транспортный поток между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ обеспечивают через Керченскую паромную переправу.

Ракетную опасность объявляли как вблизи Крымского моста, так и на Таманском полуострове.

Что известно о предварительном ударе по Крымскому мосту

Напомним, утром 16 ноября российские оккупационные власти уже сообщали об атаке на Крымский мост .

Из-за повреждения переправы автомобильное движение было ограничено, хотя автобусы и поезда продолжали курсировать с задержками.

Лишь вечером российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возобновлении автомобильного движения в реверсивном режиме.

Однако в ночь на 17 ноября переправа снова оказалась под ударом.

Украинская сторона официально не комментировала информацию о повторной атаке и ее результатах.

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