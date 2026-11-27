Евгений Хмара / © СБУ

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За первые 100 дней в должности министра обороны Евгению Хмаре удалось стабилизировать фронт, найти эффективное противодействие реактивным шахедам и провести блестящую операцию по подрыву Крымского моста.

Об этом пишет военный, политолог Кирилл Сазанов.

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«В зиму Украина входит со стабилизированным фронтом, лучшими результатами против реактивных „Шахедов“ и поддержкой партнеров. Через сто дней Хмара продемонстрировал, как боевой командир становится одним из архитекторов украинской обороны. Можем констатировать, что назначение Облака было одним из самых удачных кадровых решений президента», — считает политолог.

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Сазонов отмечает, что за 100 дней фронт удалось стабилизировать больше всего за последние годы, а на отдельных участках Силы обороны возвращают позиции.

«Кроме того, прошлое руководство Минобороны фактически проспало появление реактивных „Шахедов“ у врага. Минобороны Хмара решало этот вопрос в авральном порядке. И сейчас процент ущерба реактивных шахедов существенно вырос и перевалил за 80%. Асимметричный подход „Альфы“ СБУ Хмара перенес во всю оборону. К примеру, Украина не получила достаточно защиты для сбивания баллистики и враждебная баллистика действительно является большой проблемой. Но именно при Хмаре начала активно уничтожать пусковые установки врага», — акцентирует военный.

Политолог пишет, что при Хмаре международная работа Минобороны получила второе дыхание.

«Более 80 двусторонних встреч и два „Рамштайна“, последняя из которых была одной из самых удачных для Украины. Кроме того, есть акцент на собственное оружие, которое дает Украине свободу действовать быстро и самостоятельно. По инициативе Облака упростили строительство защищенных подземных производств. Законтрактовано на 300% больше БПЛА, чем за весь 2025 год. Не могу не упомянуть о Керченском мосту. Кремль годами подавал его как гарантию, что Россия в Крыму навсегда. Удары украинских дронов и ракет по российским НПЗ оказывают большой экономический эффект», — резюмирует Сазонов.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, данные со сломанной базы Росстата свидетельствуют, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли или пропали без вести по меньшей мере 720 тысяч российских военных. Чтобы скрыть огромные потери, их записывают как пропавших без вести.

Ранее мы писали, в конце октября и начале ноября 2026 года российская армия понесла аномально высокие потери в войне в Украине. Силы обороны продолжают устанавливать суточные рекорды по уничтожению захватчиков.

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