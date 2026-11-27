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Крымский мост, стабилизация фронта и противодействие реактивным "Шахедам": чем отметились первые 100 дней министра обороны Хмары
За первые 100 дней в должности министра обороны Евгений Хмара, по оценке военного Кирилла Сазанова, достиг ряда важных результатов. Среди них изменения на фронте, борьба с реактивными «шахедами» и еще один громкий эпизод, связанный с Крымским мостом.
За первые 100 дней в должности министра обороны Евгению Хмаре удалось стабилизировать фронт, найти эффективное противодействие реактивным шахедам и провести блестящую операцию по подрыву Крымского моста.
Об этом пишет военный, политолог Кирилл Сазанов.
«В зиму Украина входит со стабилизированным фронтом, лучшими результатами против реактивных „Шахедов“ и поддержкой партнеров. Через сто дней Хмара продемонстрировал, как боевой командир становится одним из архитекторов украинской обороны. Можем констатировать, что назначение Облака было одним из самых удачных кадровых решений президента», — считает политолог.
Сазонов отмечает, что за 100 дней фронт удалось стабилизировать больше всего за последние годы, а на отдельных участках Силы обороны возвращают позиции.
«Кроме того, прошлое руководство Минобороны фактически проспало появление реактивных „Шахедов“ у врага. Минобороны Хмара решало этот вопрос в авральном порядке. И сейчас процент ущерба реактивных шахедов существенно вырос и перевалил за 80%. Асимметричный подход „Альфы“ СБУ Хмара перенес во всю оборону. К примеру, Украина не получила достаточно защиты для сбивания баллистики и враждебная баллистика действительно является большой проблемой. Но именно при Хмаре начала активно уничтожать пусковые установки врага», — акцентирует военный.
Политолог пишет, что при Хмаре международная работа Минобороны получила второе дыхание.
«Более 80 двусторонних встреч и два „Рамштайна“, последняя из которых была одной из самых удачных для Украины. Кроме того, есть акцент на собственное оружие, которое дает Украине свободу действовать быстро и самостоятельно. По инициативе Облака упростили строительство защищенных подземных производств. Законтрактовано на 300% больше БПЛА, чем за весь 2025 год. Не могу не упомянуть о Керченском мосту. Кремль годами подавал его как гарантию, что Россия в Крыму навсегда. Удары украинских дронов и ракет по российским НПЗ оказывают большой экономический эффект», — резюмирует Сазонов.
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