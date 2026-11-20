Владимир Путин. / © Associated Press

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В последние несколько дней Украина нанесла удары по Крымскому мосту. Кремль нагло стремится использовать эти атаки, чтобы переложить ответственность за отсутствие мира на Киев, а не на Москву.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Украинские удары по Крымскому мосту, вероятно, будут иметь масштабные последствия для логистики войск РФ в Крым, а также могут сказаться на операциях оккупантов на фронте. В то же время, аналитики акцентируют, что это противоречит заявлениям российского диктатора Владимира Путина, который неправдиво утверждает, что мост используют исключительно для гражданских нужд.

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Заметим, во время брифинга на саммите АТЭС, «фюрер» заявил, что якобы переправа является «гражданским объектом». Мол, захватчики не использовали его для транспортировки военной техники, боеприпасов, нефти и нефтепродуктов.

Впрочем, подчеркивают в ISW, армия России использовала мост для опрокидывания военных грузов и до сих пор возлагается на него для обеспечения своей оккупации Крыма.

В то же время, уничтожение автомобильной части Крымского моста и повреждение железнодорожной ветки заставят Россию больше полагаться на трассу М-14 «Ростов — Крым», пролегающую вдоль южного побережья оккупированной Украины. Этот маршрут будет использоваться для поставки полуострова и обеспечения русской группировки войск на южном направлении.

«Украинские удары по Керченскому мосту являются частью более широкой кампании по ухудшению российских наземных линий связи (ГЛК) на всем театре военных действий», — заключают в Институте.

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Упреки Кремля в адрес Киева

Американские специалисты отмечают, что Кремль снова использует эти удары, чтобы ошибочно изобразить Украину, а не Россию как препятствие на пути к миру. Так, «фюрер» дерзко заявил, что после атаки по Крымскому мосту «не будет никаких переговоров», несмотря на призывы к прекращению огня на море или моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Более того — Путин пригрозил, что российские войска теперь будут наносить «более болезненные удары» в ответ на атаки по мосту. В то же время, он умалчивает, что армия РФ уже несколько недель подряд атакует большие переправы через Днепр в Украине. В частности, в Киеве и в Запорожье.

«С марта 2025 года, когда президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил возможность масштабного прекращения огня, Путин отверг все инициативы относительно такого перемирия. Он также отказался поддержать мораторий на дальнобойные удары. В Кремле длительное время заявляют, что не согласятся на прекращение боевых действий вдоль линии фронта, пока не будет заключено окончательное соглашение о завершении войны», — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что попытки России использовать украинские удары — как реальные, так и те, о которых заявляет Кремль, для срыва мирных переговоров не являются новыми. Москва неоднократно ссылалась на отдельные атаки Украины, чтобы оправдать собственное нежелание садиться за стол переговоров.

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В частности, последняя подобная попытка прозвучала на фоне усиления российских дальнобойных атак по Украине. В то же время, Путин продолжает делать ставку на массированные удары с воздуха, рассчитывая заставить Киев капитулировать под давлением военной силы.

«Пытаясь представить украинские удары по Крымскому мосту как эскалацию, Путин стремится отвлечь внимание от истинной причины торможения мирного процесса — нежелание Кремля договариваться о завершении войны», — отметили в Институте.

В ночь на 19 ноября Крымский мост оказался под ударами 16–17 ноября. На переправе обрушилась арка автомобильной части, а также упавший в воду пролет дорожного полотна. Несмотря на разрушение, россияне возобновили движение по железной дороге, проложив колеи вплотную к уничтоженному участку переправы.

В ночь на 19 ноября Крымский мост снова атаковали. В Министерстве обороны сообщили о новых попаданиях в районе арки и железнодорожных путей. Движение поездов по мосту остановили.

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