Крымский мост "устал": спутник зафиксировал деформацию арки и пробоины в двух местах (фото)

Крымский мост до атаки / © ТСН

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Дорожное покрытие Крымского моста было повреждено сразу на нескольких участках после атаки 16 ноября. Также получила повреждения арковая конструкция моста, о чем свидетельствуют свежие спутниковые снимки.

Об этом сообщили украинские военные в телеграм-канале «Абсолютно надийне джерело».

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«Спутниковый снимок Крымского моста. Повреждено полотно по меньшей мере в 2 местах и арка моста с деформацией», — говорится в заявлении.

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На кадрах видно, что арка моста после удара выгнулась влево.

Местный телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что его подписчики из оккупированной Керчи заявляют, что «город гудит», все тихонько обсуждают утренний удар по мосту.

«Крымский ветер» также указал, что, по словам людей с инженерным образованием, из-за деформации арки моста может снизиться ее несущая способность. В таком случае самый широкий судоходный пролет может не выдерживать предусмотренных расчетных нагрузок.

«Эта арка может и 20 лет простоять, а может всего два дня. Специалисты после обследования должны будут принять решение. И взять на себя ответственность за это решение», — написал один из читателей телеграм-канала.

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Крымский мост после атаки 16 ноября

Крымский мост после атаки 16 ноября

Крымский мост после атаки 16 ноября

Крымский мост после атаки 16 ноября

Крымский мост после атаки 16 ноября

Атака на Крымский мост 16 ноября — что известно

Напомним, 16 ноября Крымский мост потерпел удар, из-за чего оккупанты временно перекрыли автомобильное движение, образовались пробки на около 2000 машин, а в Керчи развернули оперативный штаб. По данным пабликов, боевая часть дрона упала на правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, зрительно деформировав ее примерно на 15 градусов. Пострадавших нет.

В Кремле и российском правительстве повреждения называют незначительными, уверяя, что мост устоял и будет быстро восстановлен.

В то же время, по информации движения «Атеш», местная оккупационная администрация напугана этим ударом, жалуется на острую нехватку ПВО, видит единственным выходом перемирие, но боится докладывать о реальном положении дел президенту РФ Владимиру Путину.

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