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Крымский мост устоял частично: россияне запустили железную дорогу вплотную к уничтоженному пролету (видео)
Российские оккупанты частично восстановили логистическое сообщение по Крымскому мосту, запустив движение по железнодорожной ветке.
В Сети появились кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после недавних атак. На видео заметно, что соседний автомобильный пролет и арка полностью уничтожены.
Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.
На видеозаписи движения поезда по железнодорожной части Крымского моста видно, что арка и дорожный пролет автомобильной части уже отсутствуют.
Несмотря на мощные взрывы и значительные разрушения автомобильной части, железнодорожное сообщение через мост было восстановлено. Таким образом, движение по железной дороге частично возобновило логистическое сообщение через Керченский пролив.
Атака на Крымский мост 17 ноября — подробности
Напомним, в ночь на 17 ноября украинские Силы обороны атаковали Крымский мост, в результате чего упала арка автомобильной части переправы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это результат седьмого этапа многонедельной совместной операции СБУ и Генштаба, в ходе которой сначала уничтожали российские ПВО, радары и РЭБ. Для удара применили ряд вооружений, в том числе дроны «Паляниця», «Рута», ракеты «Нептун», «Фламінго».
Эксперты отмечают, что быстрый ремонт поврежденной части Крымского моста невозможен из-за угрозы украинских дронов для плавучих кранов. Разрушение поставит оккупированный Крым в фактическую блокаду, создав угрозу дефицита горючего и заставив РФ перенаправить военную логистику на уязвимый сухопутный коридор, что существенно ослабит южную группировку врага.
Кроме того, обломки конструкции перекрыли судоходный Керчь-Еникальский канал, надолго заблокировав выход из Азовского моря и остановив экспорт зерна и нефтепродуктов из речных и морских портов региона.