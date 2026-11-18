Кадр, сделанный из поезда во время движения по Крымскому мосту

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В Сети появились кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после недавних атак. На видео заметно, что соседний автомобильный пролет и арка полностью уничтожены.

Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.

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На видеозаписи движения поезда по железнодорожной части Крымского моста видно, что арка и дорожный пролет автомобильной части уже отсутствуют.

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Несмотря на мощные взрывы и значительные разрушения автомобильной части, железнодорожное сообщение через мост было восстановлено. Таким образом, движение по железной дороге частично возобновило логистическое сообщение через Керченский пролив.

Кадр, сделанный из поезда во время движения по Крымскому мосту

Видео движения поезда по железнодорожной части Крымского моста

Атака на Крымский мост 17 ноября — подробности

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские Силы обороны атаковали Крымский мост, в результате чего упала арка автомобильной части переправы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это результат седьмого этапа многонедельной совместной операции СБУ и Генштаба, в ходе которой сначала уничтожали российские ПВО, радары и РЭБ. Для удара применили ряд вооружений, в том числе дроны «Паляниця», «Рута», ракеты «Нептун», «Фламінго».

Эксперты отмечают, что быстрый ремонт поврежденной части Крымского моста невозможен из-за угрозы украинских дронов для плавучих кранов. Разрушение поставит оккупированный Крым в фактическую блокаду, создав угрозу дефицита горючего и заставив РФ перенаправить военную логистику на уязвимый сухопутный коридор, что существенно ослабит южную группировку врага.

Кроме того, обломки конструкции перекрыли судоходный Керчь-Еникальский канал, надолго заблокировав выход из Азовского моря и остановив экспорт зерна и нефтепродуктов из речных и морских портов региона.

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