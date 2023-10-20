Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности: россияне пишут о работе ПВО

Российские каналы пишут, что были пуски ракет в сторону полуострова.

В оккупированном россиянами Крыму снова неспокойно. Там раздается сигнал воздушной тревоги, а Крымский мост закрыт для автомобильного транспорта.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "ЧП/Севастополь".

Как отмечается, во временно оккупированном Севастополе раздается воздушная тревога. Пишут о ракетной опасности, из-за которой закрыли Крымский мост. Российские каналы пишут, что были пуски ракет в сторону полуострова.

"Сообщается о работе ПВО в акватории Черного моря. Предварительно Флотское ПВО отражает атаку", — пишут в канале.

Напомним, что информация о привлечении к войне россиянами в оккупированном Крыму боевых дельфинов является информационным вбросом.

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