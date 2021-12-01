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Крымский политзаключенный, незаконно заключенный в России, объявил голодовку

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Крымский политзаключенный, незаконно заключенный в России, объявил голодовку

Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Крымчанный Иван Яцкин объявил голодовку в российском СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем.

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, незаконно заключенный в России на 11 лет, объявил голодовку.

Об этом рассказал адвокат узника Кремля Николай Полозов.

По его словам, Яцкин до сих пор находится "на этапе". Из Краснодарского края его перевезли в СИЗО-1 города Саратова, который печально известный пытками заключенных.

"На этапе в отношении него систематически проводят провокации. За то, что Иван Яцкин не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников ФСИН, он был подвергнут притеснениям", — рассказал Полозов.

У Яцкина отобрали все лекарства, во время обыска порвали единственную сумку. Также ему запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления. Кроме того, тюремщики полностью игнорируют его состояние здоровья и заявления о предоставлении медицинской помощи.

"По последним сведениям от него (связи практически нет) Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья это может быть очень опасно. Но, как он просил передать, другого выхода он не видит", — подытожил адвокат.

На эту информацию уже отреагировала украинская омбудсман Людмила Денисова. Уполномоченная ВР подчеркнула, что бесчеловечное отношение к Яцкину является "нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам ".

Напомним:

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