Крымский политзаключенный, незаконно заключенный в России, объявил голодовку

Крымчанный Иван Яцкин объявил голодовку в российском СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем.

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, незаконно заключенный в России на 11 лет, объявил голодовку.

Об этом рассказал адвокат узника Кремля Николай Полозов.

По его словам, Яцкин до сих пор находится "на этапе". Из Краснодарского края его перевезли в СИЗО-1 города Саратова, который печально известный пытками заключенных.

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"На этапе в отношении него систематически проводят провокации. За то, что Иван Яцкин не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников ФСИН, он был подвергнут притеснениям", — рассказал Полозов.

У Яцкина отобрали все лекарства, во время обыска порвали единственную сумку. Также ему запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления. Кроме того, тюремщики полностью игнорируют его состояние здоровья и заявления о предоставлении медицинской помощи.

"По последним сведениям от него (связи практически нет) Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья это может быть очень опасно. Но, как он просил передать, другого выхода он не видит", — подытожил адвокат.

На эту информацию уже отреагировала украинская омбудсман Людмила Денисова. Уполномоченная ВР подчеркнула, что бесчеловечное отношение к Яцкину является "нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам ".

Напомним:

В мае 2021 года в оккупированном Крыму к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили украинца Ивана Яцкина . Оккупанты обвинили его в шпионаже.

. Оккупанты обвинили его в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины осудило приговор и призвало международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека.

и призвало международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека. В феврале 2020 года Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список обмена с РФ.

с просьбой включить его в список обмена с РФ. Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года.