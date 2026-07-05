Крымский рубильник - OFF: "Птицы Мадяра" оставили окупантов без света / © ТСН

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Украинские подразделения Сил беспилотных систем за последние 48 часов удивили 16 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Об этом сообщил командир 414 отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» Роберт Бровди («Мадьяр»).

«Крымский рубильник в положение off», — образно описал результаты операции военный.

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По словам военного, операция направлена на системное ослабление тылового обеспечения русских войск в Крыму. Речь идет о поражении объектов противовоздушной обороны, логистической и топливной инфраструктуры, энергетических узлов и средств связи. По его оценке, это должно постепенно изолировать российскую военную группировку на полуострове и существенно усложнить ее обеспечение.

«Подергиванием глаза не обойдется. Пора собирать чемоданы, и вокзалом на россию. Подсказка на единственную червячу извилину: в темноте дорогу к ростову искать сложнее, — газуйте уже», — подчеркнул он.

Бровди отметил, что с 1 по 5 июля украинские операторы беспилотников вывели из строя уже 37 энергоузлов на временно оккупированных территориях юга Украины. Только за последние двое суток под ударами оказались подстанции в Бахчисарае, Саках, Геническом, Степном, Ковальном и ряде других населенных пунктов.

«Мы устоим. Москва ляжет. А Крым откормим и отстроим», — отметил Мадяр.

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Ранее мы сообщали, что в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей, установив рекорд по эффективности боевой работы. Основной акцент был на уничтожении логистики противника: складов, транспорта и маршрутов снабжения. За месяц украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тысяч российских окупантов. Также в июне зафиксировано рекордное количество пораженной артиллерии, перехвачено 49 575 вражеских дронов и установлен самый высокий показатель по уничтожению автомобильной и мототехники РФ.

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