- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 289
- Время на прочтение
- 2 мин
“Крымский рубильник — OFF”: “Птицы Мадяра” оставили окупантов без света
За двое суток украинские дроны поразили 16 энергоузлов в Крыму и на оккупированном юге.
Украинские подразделения Сил беспилотных систем за последние 48 часов удивили 16 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.
Об этом сообщил командир 414 отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» Роберт Бровди («Мадьяр»).
«Крымский рубильник в положение off», — образно описал результаты операции военный.
По словам военного, операция направлена на системное ослабление тылового обеспечения русских войск в Крыму. Речь идет о поражении объектов противовоздушной обороны, логистической и топливной инфраструктуры, энергетических узлов и средств связи. По его оценке, это должно постепенно изолировать российскую военную группировку на полуострове и существенно усложнить ее обеспечение.
«Подергиванием глаза не обойдется. Пора собирать чемоданы, и вокзалом на россию. Подсказка на единственную червячу извилину: в темноте дорогу к ростову искать сложнее, — газуйте уже», — подчеркнул он.
Бровди отметил, что с 1 по 5 июля украинские операторы беспилотников вывели из строя уже 37 энергоузлов на временно оккупированных территориях юга Украины. Только за последние двое суток под ударами оказались подстанции в Бахчисарае, Саках, Геническом, Степном, Ковальном и ряде других населенных пунктов.
«Мы устоим. Москва ляжет. А Крым откормим и отстроим», — отметил Мадяр.
Ранее мы сообщали, что в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей, установив рекорд по эффективности боевой работы. Основной акцент был на уничтожении логистики противника: складов, транспорта и маршрутов снабжения. За месяц украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тысяч российских окупантов. Также в июне зафиксировано рекордное количество пораженной артиллерии, перехвачено 49 575 вражеских дронов и установлен самый высокий показатель по уничтожению автомобильной и мототехники РФ.