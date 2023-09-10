"Крымскому мосту осталось очень мало времени": в ВСУ заинтриговали заявлением

Мост получил значительные повреждения, из-за чего он не может полностью функционировать, отметили в ОК "Юг".

В ВСУ напомнили, что Крымский мост – "это лишняя конструкция", а потому его осталось функционировать еще недолго.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По ее словам, этот мост получил значительные повреждения, из-за чего он не может полностью функционировать. Во-вторых, оккупанты его время в это время перекрывают, потому что осознают уровень угрозы.

"Во-первых, мосту осталось очень мало времени, помним, что конструкция излишняя. Во-вторых, там очень существенные повреждения и угрозы неизбежны. Именно из-за угроз они постоянно его перекрывают и не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции" – сказала она.

Несмотря на перекрытия и существенные повреждения, оккупанты перебрасывают через мост личный состав и технику для южной группировки, отметила Гуменюк.

Напомним, Силы обороны провели успешную операцию и заняли часть Опитного в Донецкой области.

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