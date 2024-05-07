Крыму грозит неизбежное экологическое бедствие: эксперт сделал неутешительный прогноз

Нормальный уровень воды сохраняется только в одной реке полуострова, другие обмелели почти наполовину.

Во временно оккупированном Крыму высыхают реки. По мнению эколога Евгения Хлобистова, это происходит из-за недостаточных осадков.

Об этом сообщил Крымскотатарский Ресурсный Центр на своей странице в социальной сети Facebook.

В центре отметили, что месячная норма уровня воды наблюдается только в реке Малый Салгир.Другие реки Крыма наполнены водой всего на 54% процента от месячной нормы, из-за чего уровень воды в них снизился, а некоторые уже начали высыхать.

“Это естественные процессы: в Крыму сейчас относительно малое количество осадков, параллельно искусственные водохранилища воду забирают для повседневных нужд. Отдельная проблема – это застройка вокруг рек, потому что сейчас застройка носит хаотический, неурегулированный характер и через застройку уничтожаются эти маленькие роднички, которые являются элементами активного питания реки”, – рассказал эксперт.

Но Хлобистов подчеркнул, что проблема наполненности рек прежде всего связана с уменьшением дождей.

"Застройка берегов рек плюс сезонное снижение количества осадков, а в Крыму снижения будут периодически возникать в связи с глобально-климатическими изменениями — реки будут пересыхать", — подчеркнул эколог.

Эксперт также напомнил, что в 2020 году в Крыму пересохло большинство малых и средних рек.

"Одна из самых больших рек Крыма в 2020 году перестала существовать — там сухое русло было, а во времена Ивана Айвазовского есть соответствующая картина, где видно, как в устье реки Бельбек заходят пароходы", — обозначил масштаб проблемы Хлобистов.

Он добавил, что пересыханию рек также "способствует" целый ряд причин:

милитаризация Крыма;

увеличение численности постоянного населения;

нерациональное распределение воды между регионами Крыма.

"Мы видим, что ситуация для обычного жителя, крымчанина, будет ухудшаться", — подытожил эксперт.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе экологическое бедствие из-за войны – массово погибают дельфины и птицы. Биологи назвали причины, по которым после начала полномасштабной войны количество мертвых особей увеличилось в разы.

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