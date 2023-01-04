"Крыса загнана в тупик": Данилов рассказал, для чего России нужна новая волна мобилизации

В России с большой вероятностью проведут новую волну мобилизации, ведь президент РФ Владимир Путин "загнан в тупик". Ему уже нечего терять и своих граждан не жалко.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Суспильного" в рамках телемарафона.

"Мобилизация будет с большой вероятностью. Мы такую вероятность рассматриваем гораздо больше, чем 50%. Дело в том, что российский Гитлер, крыса, загнанная в тупик, ему нечего делать и, пожалуй, наглядевшись в свое время определенных исторических фильмов о революциях, когда происходили так называемые психические атаки, в 14 году в Первую мировую войну, в 18 году была принята генералом Каппелем.., и поэтому, видимо, еще учитывая еще одну вещь, что Путин болен раком и ему уже нечего терять, в этом мире ему уже не долго осталось, условно говоря, — им не жалко своих граждан, поэтому они будут пытаться сделать такую вещь (провести мобилизацию – Ред.)", — сказал Данилов.

По его словам, России не поможет мобилизация, но "для нас это определенный вызов, чтобы мы понимали, что февраль для них будет решающим".

"Потому что у них же эти даты... Годовщина и т.д. Они же хотели закончить за 3-5 дней, а уже год не могут ничего сделать. Даже тот же Бахмут... Они уже 4 с лишним месяца не могут там продвинуться совсем. Там идут ожесточенные бои. А обещание Пригожина, что он "положит" Бахмут к ногам Путина, оно неосуществимо. Наши воины там каждый день дают отпор. Они (россияне – Ред.) уже из трупов российских солдат сами выстраивают заборы, их там безумное количество каждый день", - сказал глава СНБО.

Мобилизация в РФ

Как рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, мобилизационный процесс в России не прекратился, но уже с 5 января Кремль ограничит выезд мужчин в Беларусь и другие страны. Это станет ключевым моментом.

Как заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, большая динамика потерь России на фронте требует обновления личного состава, поэтому новая волна мобилизации была ожидаемой. В то же время, по его словам, РФ не поможет новая волна мобилизации, которая может стартовать 5 января, ведь эти потуги врага украинская армия способна свести на нет благодаря своей обученности, мотивированности и новейшему вооружению.

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