Разоблачена преступная организация из действующих чиновников СБУ, Офиса генпрокурора, полиции, представителей криминальной среды

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В рамках операции «Карфаген» работники НАБУ и САП разоблачили масштабную преступную организацию. Участники группировки наладили системный подкуп чиновников правоохранительных органов ради прикрытия нелегального бизнеса. Под их защитой работали мошеннические колцентры, наркобизнес и производство контрафакта.

Об этом сообщили в телеграм-канале и на видео НАБУ.

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Антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, которая занималась мошенничеством, деятельностью так называемых колцентров и распространением наркотиков, а также организованную группу, причастную к преступлениям в сфере экономики, посягательствам на жизнь и здоровье людей.

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По данным следствия, организовал деятельность группировки ранее неоднократно судимый мужчина. К преступной деятельности он привлек действующих чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Нацполиции, а также представителей криминальной среды.

Благодаря прикрытию со стороны правоохранителей участники группировки обеспечивали работу мошеннических колцентров, через которые обманывали граждан Украины и других стран. Кроме того, они занимались сбытом наркотических средств, незаконным изготовлением контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Кроме того, в интересах преступной организации ее участники организовывали заранее спланированные нападения, похищения людей и причинение телесных повреждений.

Члены преступной группы

В состав группы были привлечены не менее 12 человек. В частности:

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«Криминал» — основатель и руководитель преступной организации, лицо с криминальным прошлым, трижды осужденный. Это один ее ключевых участников.

«Мексиканец» — основатель и руководитель транснационального наркокартеля «Химпром», бежавший в Украину гражданин России после объявления его 2016 года в розыск в РФ. С 2019 года находится в розыске и в Украине, однако это не помешало ему продолжать преступную деятельность.

Подчиненные «Криминала» — «Боксер» и «Паша» — исполнители грязной работы.

«Прайс» — полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие деятельности колцентров.

«Консультант» — другой полицейский, отвечавший за безопасность, прикрывавший преступную деятельность и координировавший отдельные направления преступной деятельности.

«Аким» — чиновник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания со стороны своих коллег из Службы безопасности.

Члены преступной группы, разоблаченной в рамках операции «Карфаген» (8 фото) © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ

Как создавалась преступная организация

НАБУ и САП установили, что после начала полномасштабного вторжения российский наркосиндикат «Химпром» не только не прекратил деятельность, но и усилил свое влияние в Украине и за рубежом. Его глава, «Мексиканец», для развития этого преступного бизнеса в Украине должен был заручиться поддержкой правоохранителей, которые закрывали глаза на его деятельность.

С этой целью «Мексиканец» привлек лицо по кличке «Криминал». В поле зрения НАБУ и САП мужчина попал в 2022 году, когда требовал от имени СБУ 1 млн дол. за неэкстрадицию лица.

К тому моменту у «Криминала» уже были судимости — 4,5 и 6 лет заключения за грабеж, незаконное завладение транспортом и хулиганство. Несмотря на криминальное прошлое, мужчина поддерживал тесные контакты с правоохранителями, которые, как он сам, родились, выросли и начали карьеру в Житомирской области.

НАБУ опубликовало фрагменты телефонных разговоров «Криминала». В этих разговорах, судя по содержанию, «Криминал» обсуждает влиятельного человека из Житомирщины, который, очевидно, занял или должен был занять высокую должность в определенной силовой структуре или правоохранительном органе.

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© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

Прокурор САП Николай Карась рассказал, что именно используя эти довольно дружеские и тесные связи, в частности, с чиновниками руководящего состава СБУ, в период с 2022 года по осень 2025-го «Криминал» и смог стать соорганизатором преступной организации.

«Криминал» и «Мексиканец» договорились объединить усилия, чтобы расширить преступную деятельность на взаимовыгодных условиях.

Как сообщил детектив НАБУ Александр Абакумов, в круг друзей фигуранта также входили чиновники СБУ, причастные к попытке лишения независимости НАБУ и САП летом 2025 года.

Параллельно с этим заручившись поддержкой «Криминала» и его приближенных в Украине, «Мексиканец» продолжал заниматься преступной деятельностью и сотрудничать с сотрудниками российской ФСБ. Все это происходило уже во время полномасштабной войны. Члены преступной организации поддерживали связь через мессенджеры и регулярно меняли телефонные номера.

Взятки для прокуратуры, СБУ и полиции за работу колцентров

Осенью 2025 года «Мексиканец» уже контролировал сеть колцентров, которые занимались мошенничеством и присвоением средств граждан. Такая деятельность не могла остаться без внимания СБУ, Нацполиции и прокуратуры.

Задачей «Криминала» было обеспечить беспрепятственную работу этой сети и не допустить вмешательства правоохранителей. Благодаря собственным связям он оперативно наладил контакты и организовал каналы передачи взяток. Поскольку потенциальную угрозу колцентрам представляли прокуратура, СБУ и Нацполиция, неправомерную выгоду передавали представителям всех трех ведомств. Стандартный размер ежемесячной взятки составлял 7000 из одного колцентра.

«В начале месяца передавали адреса колцентров с их идентификаторами, а до 5 числа платили указанную сумму в криптовалюте на заранее предоставленный правоохранителями кошелек. После этого колцентр мог работать целый месяц без риска обысков. Все адреса колцентров, уплачивавших дань, учитывались на центральном уровне. Это позволяло контролировать систему и делало невозможными самостоятельные действия правоохранителей на любом уровне», — рассказал Абакумов.

Следователи установили, что фигуранты преступной группировки руководили работой не менее 52 колцентров. В этих центрах было задействовано не менее 2700 работников, которые в ежедневном режиме обманывали как украинцев, так и иностранцев.

Долгое время эта масштабная сеть оставалась «незамеченной» для Нацполиции, СБУ и Офиса генпрокурора.

Обыски в колцентре и возврат имущества через взятку

Взаимодействие со стражами порядка обеспечивал «Прайс» — действующий чиновник Департамента стратегических расследований Нацполиции. С января по июль 2026 года он регулярно получал от «Криминала» денежное вознаграждение за то, чтобы определенные колцентры оставались без внимания закона. Налаженная схема действовала бесперебойно, хотя и не проходила без оказий.

В частности, когда злоумышленники перепутали адрес, один из колцентров немедленно посетили с обысками. Урегулировать ситуацию пришлось через Печерский районный суд Киева. Записи НАБУ свидетельствуют о том, что «Криминал» информировал «Прайса» о ходе следственных действий и обращался с просьбой повлиять на правоохранителей, чтобы те не изымали имущество, поскольку это блокировало дальнейшую противоправную деятельность.

Чтобы вернуть изъятую при обыске технику, участники группировки решили действовать через суд. Для осуществления замысла «Прайс» передал контактные данные следователя, который должен был подготовить официальный отказ в возвращении имущества — этот документ и стал формальным поводом для обращения в суд. Также «Прайс» настаивал на подаче нескольких дублирующих жалоб в Печерский райсуд, чтобы обеспечить их автоматическое распределение на «нужного» судью.

Когда дело было передано в суд, «Прайс» поинтересовался у «Криминала», готовы ли организаторы схемы уплатить судьям за вынесение необходимого решения, на что «Криминал» дал утвердительный ответ.

В конце концов, арестованное имущество вернули владельцам, а деньги за «услугу» были переведены на указанный «Прайсом» криптокошелек.

В конце июля 2026 года, когда президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить противодействие мошенническим колцентрам и в Офисе генпрокурора состоялось профильное совещание, «Прайс» вместе с «Акимом» обратились к «Криминалу». Они отметили, что деятельность колцентров нужно на время заморозить, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, а также существенно повысить уровень конспирации.

Торговля наркотиками через магазины U420 и показательные обыски

Деятельность преступной организации не ограничивалась только колцентрами. Громкая история с U420, всколыхнувшая общественность в начале этого года, имеет и свою непубличную сторону. Этими магазинами владеет «Мексиканец», тогда как «Криминал» удерживает свою долю в бизнесе и ежемесячно получает процент от общего оборота.

В основе схемы — торговля раствором, содержащим запрещенное вещество. Для обхода законодательных ограничений по каннабису его соединяют с другими компонентами по формуле, которая формально остается вне перечня запрещенных в Украине. Однако именно это уязвимое место всего бизнеса: если состав раствора официально признают незаконным, дельцам придется срочно менять рецептуру и утилизировать все изготовленные запасы.

Для беспрепятственного функционирования сети «Мексиканец» обращался к «Криминалу» с просьбой найти выходы для подкупа министра. После консультаций с собственными контактами «Криминал» выдвинул предложение от других неустановленных лиц. Члены группировки выражали готовность давать взятки не только членам правительства, но и другим чиновникам, способным решить этот вопрос на самом высоком уровне.

Впрочем, реализовать замысел с подкупом не удалось — в частности, из-за журналистского расследования издания «Бигус.Инфо», о подготовке которого дельцам стало известно заранее.

Опасаясь огласки после журналистской работы, силовики провели показательные обыски, предварительно предупредив участников преступной организации.

Затем злоумышленники пытались защитить свой бизнес через Верховную Раду и соответствующие законодательные инициативы. Как один из вариантов они рассматривали разработку и принятие законопроектов для полной легализации марихуаны в Украине.

Изготовление фальшивых евро

Изготовление фальшивых денег — еще одно из направлений преступной деятельности организации, кроме работы колцентров и распространения наркотиков. Детективы НАБУ выяснили, что в 2026 году участники группы организовали производство поддельных евро. Для этого в скрытом месте был обустроен специальный цех, оснащенный полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами.

Фальшивые банкноты производились с имитацией защитных элементов, чтобы максимально приблизить их вид к настоящим деньгам и усложнить распознавание подделок. К этому направлению деятельности были причастны «Криминал», «Паша» и «Консультант» — действующий сотрудник полиции.

Пытки, похищения людей и вымогательство денег

Детективы также установили, что члены преступной организации причастны к заказным пыткам, похищениям людей, вымогательству миллионов долларов в подвалах и другим насильственным преступлениям.

При этом они пользовались прикрытием правоохранителей. Благодаря связям в правоохранительных органах участники организации получали данные из баз данных, доступ к камерам «Безпечне мисто» и материалы обысков.

Один из участников по кличке «Консультант», занимавший должность заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Киевской области, обеспечивал оперативное прикрытие. Он сообщал об отсутствии планов перехвата и контролировал безопасную эвакуацию исполнителей насильственных преступлений.

Основные действующие лица — «Криминал», «Паша», «Боксер» и «Консультант».

Один из фигурантов также докладывал «Криминалу» о выполнении заказа на пытки человека.

Инцидент произошел в июле 2026 года у выхода из спортивного клуба в центре Киева. Дождавшись появления жертвы, трое мужчин в масках и тактической одежде напали на нее. Двое нападавших удерживали потерпевшего за шею и ноги, не давая ему сопротивляться, а третий избивал его заранее подготовленной металлической трубой.

Подготовка к нападению началась еще за несколько недель до этого. С помощью правоохранителей фигуранты собирали информацию о будущей жертве и определяли место для нападения. В телефоне «Криминала» детективы обнаружили отдельный профайл на потерпевшего.

При планировании преступления «Боксер» и «Криминал» обсуждали возможные локации для нападения. Непосредственно в день его совершения «Криминал» сообщил основным исполнителям, что жертва вскоре выйдет из спортклуба.

К прикрытию нападавших присоединился и правоохранитель. Уже через несколько часов после инцидента «Консультант» сообщил заказчику «Криминалу» о недостатках операции и успокоил его: «План перехвата отсутствует. Бойцы эвакуированы в область». Кроме того, «Консультант» регулярно информировал «Криминала» о ходе расследования.

«Паша» и «Боксер» ранее уже фигурировали по делу о похищении известного представителя угольной отрасли. Тогда им инкриминировали незаконное содержание человека в подвале и вымогательство 5 млн дол. Подобные заказы группировка выполняла не только в Украине, но и за рубежом, в частности, в Вене.

Испытывать безнаказанность участникам организации позволяла систематическая утечка служебной информации. Как только потерпевший обращался в полицию, заказчики уже получали данные о том, кто занимается расследованием, и уверяли сообщников, что контролируют ситуацию.

Более того, правоохранители передавали «Криминалу» сведения даже о расследовании в отношении него за границей. Так, 9 августа «Криминал» прислал «Паше» фотографию, которую, вероятно, получил от одного из участников совещания европейских правоохранительных органов. Во время этой встречи обсуждали самого «Криминала».

Как генерал-майор СБУ «Аким» решал проблемы преступной группы

В то же время, важную роль в функционировании преступной организации играли те, кто обеспечивал ей защиту на самом высоком уровне. «Мексиканец» чувствовал себя недостижимым для правоохранителей, а «Криминал» — неприкосновенным благодаря мощному прикрытию со стороны СБУ. «Аким» был знаком с его деятельностью и помогал решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генерального прокурора.

«Когда тебя оберегает СБУ, „Аким“ и его коллеги, почти не остается проблем, которые невозможно решить. Свои люди повсюду: помощь с оформлением непригодности к военной службе, получение автомобильных пропусков, водитель и охранник с удостоверением СБУ, даже личные знаки благосклонности, например, нож в подарок от СБУ», — рассказал Абакумов.

Однако этим пособие не ограничивалось. Благодаря контактам в правоохранительных структурах «Криминал» имел доступ к информации из баз данных о разных людях, в том числе подвергавшихся пыткам. Он также получал справки по уголовным производствам. Кроме того, представители СБУ помогали ему по судебным делам и с вопросами отмены арестов.

В частности, «Криминал» обращался к «Акиму» с просьбой организовать знакомство с новым руководителем Департамента стратегических расследований Национальной полиции. В свою очередь, «Аким» информировал «Криминала» о встрече с министром внутренних дел и главой Нацполиции, которая состоялась 28 мая 2026 года. Также чиновник СБУ сообщал о контактах в интересах преступной организации с одним из высокопоставленных чиновников украинской полиции. А еще при содействии «Акима» «Криминал» 23 июля 2026 посетил здание центрального аппарата СБУ.

Следствие установило, что среди контактов «Криминала» было немало чиновников СБУ. Они знали о его близости к «Мексиканцу» и осознавали, что оказывая помощь «Криминалу» фактически способствуют и «Мексиканцу».

За вознаграждение сотрудники СБУ не просто закрывали глаза на преступную деятельность группировки, но помогали устранять препятствия для ее продолжения. По данным следствия, в период с 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года за такие «услуги» на криптокошелек поступило 3 млн 750 тыс. USDT.

В то же время, участники группировки понимали незаконность своих действий и осознавали риск разоблачения. Именно поэтому они заранее предусматривали альтернативные сценарии на случай, если преступная схема перестанет работать или правоохранители приступят к расследованию против них. Кроме того, один из участников организации угрожал обнародовать компрометирующую информацию, которая могла разоблачить незаконные действия правоохранителей.

«Большинство описанных преступлений не относятся к подследственности НАБУ. Их должны были выявлять и расследовать другие правоохранительные органы. Впрочем, преступная деятельность продолжалась годами. Почему ее не останавливали раньше — вопрос открытый. Казалось, с представителями разных правоохранительных органов удавалось найти общий язык. Но НАБУ и САП оставались вне этих договоренностей», — рассказал Абакумов.

По информации следствия, участники преступной организации также причастны к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года. В частности, когда один из фигурантов заявлял, что может владеть информацией о фальсификации дела против сотрудников НАБУ и намерен передать его антикоррупционному бюро, другие участники организации начали принимать меры, чтобы не допустить такого обращения.

Досудебное расследование продолжается.

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